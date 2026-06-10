Barbón defiende su gestión ante un Queipo (PP) que le acusa de "desgobierno" e "incumplimientos"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, en el Pleno de este miércoles en la Junta General del Principado. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (PSOE), ha defendido este miércoles su gestión al frente del Ejecutivo autonómico y ha asegurado que siempre actúa en la defensa de los intereses de Asturias "por encima de la ideología de partido" o de "afinidades tribales". Lo ha hecho en el Pleno de la Junta General del Principado durante el turno de "preguntas al presidente", en respuesta al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Álvaro Queipo.

Barbón ha citado como ejemplos "que visibilizan muy bien la política y la forma de actuar de este gobierno" la posición del Gobierno asturiano en materia de financiación autonómica y las actuaciones desarrolladas en torno al peaje del Huerna. "Cuando Asturias tiene problemas, el Gobierno actúa; cuando tiene una oportunidad, negocia; y cuando sufre un agravio, pelea", ha enfatizado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Frente a estas afirmaciones, el portavoz de los 'populares' ha reprochado al presidente lo que considera "incumplimientos reiterados del Gobierno central" consentidos por el Principado. "Usted firma acuerdos, se saca fotografías, genera titulares y al final lo que tenemos es que usted termina siempre justificando a quien los incumple", ha afeado Queipo, quien ha añadido que se trata de su habitual forma de "desgobierno".

El líder de la oposición ha calificado de "chapuza histórica y muy cara" lo ocurrido con los trenes y ha recordado que, según desveló el Tribunal de Cuentas, la flota sufrirá retrasos hasta 2028 y un sobrecoste de 20 millones de euros. Ha recordado que el presidente exhibió y defendió "a capa y espada" los denominados Acuerdos de la Castellana --motivados para compensar el escándalo de los trenes que no entraban por los túneles-- y que los vendió a la ciudadanía como una "victoria de Asturias". "Nos dijo que el escándalo quedaba totalmente compensado", ha reprochado Queipo.

De igual modo, Queipo ha afeado a Barbón que en su día vendiera como "un hito histórico" la creación de la comisión bilateral entre el Estado y el Principado de Asturias para evaluar el grado de ejecución de las inversiones en la comunidad autónoma. "Un hito histórico, lo dijo usted, una comisión que nunca llegó a existir y por tanto nunca se llegó a reunir", ha reprochado el dirigente del PP, quien ha tildado de "verdaderamente histórico" el asunto tras echarle en cara a Barbón su promesa de acudir de forma frecuente a Madrid. "Decía usted 'acostúmbrense, van a verme mucho por Madrid' y no volvió usted nunca más", ha criticado.

Asimismo, el portavoz del PP ha exigido explicaciones sobre la situación de Duro Felguera. En concreto, ha reprochado al jefe del Ejecutivo que intente "ocultar" información y se oponga de forma reiterada a que la Cámara asturiana fiscalice los motivos por los que "se eliminaron las garantías de devolución del préstamo" público concedido a una compañía que, según ha advertido, "está siendo investigada por mordidas y por incumplimiento con Hacienda". Ante este escenario, ha instado a Barbón a "tomar las riendas" para facilitar que Indra pueda hacerse con los terrenos de Duro Felguera en Langreo.

En este contexto, Queipo ha recordado la frase "un gobernante vale lo que vale su palabra", aclarando que se trata de una afirmación que el propio Barbón pronunció en su momento. Tras recordársela, Queipo le ha preguntado directamente: "Si un gobernante vale lo que vale su palabra, ¿cuánto cree que vale usted?".

REUNIONES BILATERALES

Queipo ha afeado también al Gobierno asturiano que acuda a una cita bilateral sobre financiación, acusándole de "hacer de comparsa y blanquear que a Asturias le tocan los restos de lo que negocia Oriol Junqueras".

En su réplica, Barbón ha rechazado de forma tajante que se vaya a alcanzar ningún pacto bilateral excluyente. Ha recordado que en todas las reformas de financiación "siempre ha habido contactos bilaterales" y ha instado a Queipo a preguntarle al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por los encuentros de este tipo que mantuvo en su etapa al frente de la Xunta de Galicia.

Barbón ha ratificado que la propuesta actual del Gobierno de España "no nos vale" y ha advertido de que si el Ejecutivo central "quiere ganarse el sí de Asturias, tiene que reformar el modelo de financiación propuesto" en la línea acordada por el Parlamento asturiano, que recabó 41 votos a favor. "A usted le dicen en Génova: tienes que presionar, tienes que decir esto... y se queda en ello", ha replicado el presidente a Queipo, acusándole de demostrar "obediencia a Madrid".

Respecto a los Acuerdos de la Castellana, el jefe del Ejecutivo asturiano ha subrayado que gracias a su cumplimiento "viajar en tren es gratis en cercanías" en Asturias y Cantabria, algo que no sucede en otras comunidades autónomas.

Para finalizar, el presidente del Principado ha atribuido las críticas de los populares a un "síndrome preelectoral precoz" y ha reprochado a la oposición su "incapacidad de presentar una alternativa" o de modelo para Asturias "por mucha pancarta y vaya que pague a un año vista". "Si un gobernante vale lo que vale su palabra, yo entiendo que usted no lo entienda, porque no ha gobernado nunca", ha concluido.