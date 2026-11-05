Barbón defiende la rehabilitación del refugio de Brañagallones: "Salda una deuda con el concejo de Caso"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, visita, junto con el alcalde de Caso, Miguel Ángel Fernández, y la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, las obras del refugio de montaña Brañagallones - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha visitado este jueves las obras de rehabilitación integral del refugio de montaña de Brañagallones, situado a más de 1.200 metros de altitud, en el Parque Natural de Redes. La inversión se aproxima a un millón de euros y supone "saldar una deuda con el concejo de Caso".

En una nota de prensa, Barbón ha asegurado que la apuesta por este enclave es "firme". "La cantidad económica tan importante que destinamos a este refugio demuestra un verdadero compromiso", ha enfatizado.

Los trabajos, que ejecuta la empresa pública Tragsa, comenzaron en octubre y está previsto que se desarrollen en un plazo de ocho meses, aunque la planificación depende de las condiciones meteorológicas, logísticas y ambientales propias de la alta montaña. En ese sentido, el presidente ha subrayado "la complejidad de la obra", en una zona en la que no hay conexión eléctrica ni sistema de abastecimiento de agua, por lo que el equipamiento debe ser autosuficiente y sostenible.

El Gobierno de Asturias "persigue mejorar la conservación y la eficiencia energética, solucionar humedades y filtraciones, renovar las instalaciones y aumentar su accesibilidad". Para lograrlo, se rehabilitarán la cubierta y las fachadas, se reforzará el aislamiento térmico, se colocarán sistemas de energía renovable y se adaptará un dormitorio, un baño y un aseo para personas con movilidad reducida.

El inmueble, propiedad del Principado, se construyó en 1957 y fue ampliado y adaptado en 1989. Tras diferentes etapas, en 2016 reabrió sus puertas como refugio gestionado por la Federación de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado, con la que la Dirección General de Actividad Física y Deporte mantiene un convenio de cesión. Se trata de un equipamiento de referencia para el senderismo, el montañismo y la educación ambiental, ubicado en una de las brañas más populares de Redes.