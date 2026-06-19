Barbón defiende la tasa turística "prudente" para contribuir a consolidar el modelo de calidad

El presidente Adrián Barbón, durante la Asamble de FADE, - PRINCIPADO

OVIEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado, durante la clausura de la asamblea general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), que "la aplicación de una tasa turística prudente contribuirá a consolidar el modelo de calidad" de Asturias. También ha subrayado que el actual contexto económico respalda esa apuesta.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha defendido la implantación voluntaria de una tasa por parte de los ayuntamientos como herramienta para reforzar el modelo asturiano. "Estoy convencido de que el tiempo nos dará la razón", ha asegurado.

Barbón también se ha referido al nuevo modelo de financiación autonómica. Ha insistido en que "lo que hay no nos vale" y ha reiterado que el gobierno asturiano negociará para defender los intereses de la comunidad. "Hacienda tendrá sudar para ganar el sí de Asturias", ha subrayado.

El presidente ha repasado la evolución económica y laboral del Principado. Según los datos oficiales, hoy Asturias suma 20.877 personas menos en paro y 32.500 más que en trabajo que en mayo de 2019, el año que empezó a gobernar. "Es muy probable que este mismo mes rebasemos las 400.000 personas ocupadas, un nivel que no habíamos recuperado desde la Gran Recesión", ha añadido.