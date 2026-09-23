Barbón defiende la 'vía fiscal asturiana' y rechaza rebajar impuestos a los ricos

Adrián Barbón - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha defendido el modelo fiscal del Principado, al que se refiere como la 'vía fiscal asturiana', como una medida efectiva que "llega a miles de personas" como profesores, auxiliares educativos, enfermeros y profesionales del sector industrial, rechazando calificaciones de fracaso y anunciando que se matizará el umbral para que continúe aplicándose.

En el debate de orientación política, y confrontando con el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, Barbón ha justificado la política tributaria asturiana argumentando que quieren que toda la ayuda fiscal que se pueda hacer del conjunto de la sociedad vaya para las clases medias y trabajadoras.

En contraste con ese modelo, Barbón ha dicho que lo que propone la derecha es "bajar los impuestos a todos", algo que incluye a los ricos y que él considera injusto, más aún en el actual contexto.

El presidente ha rechazado también las críticas al impuesto de patrimonio, señalando que en Asturias lo pagan quien tiene un patrimonio declarado de en torno a un millón de euros.

Barbón agradeció el tono de Pumares, que había criticado los populismos. "¿Usted de verdad cree que Izquierda Unida es una fuerza populista? ¿Cree de verdad que Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias, es populista? ¿Lo cree?. Porque entonces no entiendo muy bien cómo el alcalde Oviedo (Alfredo Canteli) pacta presupuestos; será entonces tan populista como yo", ha señalado, añadiendo que IU forma parte del ecosistema político asturiano.