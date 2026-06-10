Barbón defiende la vivienda pública como un derecho frente al "comunismo inmobiliario" que le afea Vox

El presidente del Principado, Adrián Barbón, respondiendo en el Pleno de este miércoles en la JGPA. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este miércoles las políticas de vivienda pública impulsadas por su Ejecutivo frente al modelo planteado por Vox, al que ha acusado de "cabalgar a lomos del miedo y del oido". Durante el Pleno de la Junta General del Principado, en el turno de preguntas al presidente, Barbón ha reivindicado que para los socialistas la vivienda es "un derecho" mientras que para la formación de Santiago Abascal es "un negocio".

De este modo ha respondido el presidente asturiano ha respondido a la portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, quien le había interpelado sobre los motivos por los que, a su juicio, "impone el modelo de comunismo inmobiliario" en la región en lugar de defender "una Asturias de propietarios libres".

Barbón ha rechazado las críticas de la portavoz López y ha lamentado que se esté "metiendo miedo con algo que ni tan siquiera ha salido del Consejo de Gobierno", en alusión a las referencias de López sobre la futura Ley de Orientación para el Impulso del Territorio de Asturias (LOITA), que ha recordado que todavía es un anteproyecto. "Hacen políticas sobre el odio", ha criticado el presidente, quien también se ha mostrado preocupado por que el Partido Popular "les haga los coros".

En su intervención, el mandatario asturiano se ha amparado en el artículo 47 de la Constitución Española y ha subrayado que su Gobierno está impulsando la construcción de 1.500 viviendas públicas. Asimismo, ha recurrido de forma reiterada a citas del Papa León XIV para reclamar a la portavoz de Vox un debate basado en el respeto y "desarmar el lenguaje", afeándole que hable con "auténtico desprecio" de las personas que residen en este tipo de inmuebles.

Por otra parte, Barbón ha defendido la aplicación de herramientas estatales como la declaración de zonas tensionadas, destacando que en comunidades como Navarra los precios del alquiler han descendido un 7% gracias a la Ley de Vivienda nacional. En este sentido, se ha mostrado partidario de "intentar todas las vías" dentro de la ley para lograr una bajada de los precios.

VOX ACUSA AL GOBIERNO DE SER EL "PEOR TERRATENIENTE"

Por su parte, la portavoz de Vox ha recriminado al presidente asturiano que los socialistas "no paran de pisotear" la Constitución "día sí y día también" y ha asegurado que su objetivo es tener "inquilinos tutelados que dependan del Gobierno para todo". "Ustedes no construyen vivienda porque quieren controlar la que ya existe", ha aseverado.

López ha denunciado que el Ejecutivo autonómico es "el peor terrateniente y el mayor enemigo del ahorro", al señalar que ostenta la condición de mayor gran tenedor de la región con más de 9.600 viviendas. Además, ha criticado medidas como el derecho de tanteo y retracto, argumentando que destruye el sector de las agencias inmobiliarias y ejerce una "competencia desleal" que arrebata a los jóvenes la oportunidad de poseer un hogar propio.

La parlamentaria de Vox ha tildado de "desastroso" el modelo de vivienda pública asturiano, denunciando que el programa 'Alquilámoste' "se ha estrellado" al incorporar únicamente 21 viviendas, y que el Ejecutivo arrastra una deuda acumulada de cerca de 4,5 millones de euros en esta materia, además de registrar unas 4.600 quejas vecinales desde el año 2023.