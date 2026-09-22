Barbón destaca su apuesta por Valgrande-Pajares, cuya continuidad "estaba en el aire" cuando llegó al cargo

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OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha destacado este martes su respaldo a la estación invernal asturiana de Valgrande-Pajares, cuya continuidad cuando llegó al gobierno "estaba en el aire".

Según ha comentado Barbón en la jornada inicial del Debate de Orientación Política, el cierre de Valgrande Parjeas "no era una hipótesis remota, sino una posibilidad real".

Barbón ha dicho que su Gobierno ha conseguido dar una nueva vida a la estación y ha resaltado la colaboración de algunas entidades como la Cámara de Comercio de Oviedo. Ha dicho que a estas alturas se han iniciado la segunda fase de las mejoras, con inversiones comprometidas de más de 20 millones.

Tanto con Valgrande-Pajares como con la otra estación asturiana, Fuentes de Invierno, Barbón ha dicho que trabajan con el objetivo de anticiparse al cambio climático, mejorar las condidiones para la práctica del esquí y conseguir que las estaciones puedan ser utilizadas para actividades dorante todo el año.

Ha indicado que ya se ha iniciado la negociación con León para establecer un modelo de gestión conjunta para todas las estaciones de la cordillera: San Ididro, Fuentes de Invierno, Pajares y Leitariegos.