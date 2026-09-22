Barbón destaca el aumento de los docentes a pesar de la disminución del alumnado

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OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha destacado este martes el refuerzo del sistema educativo autonómico mediante un incremento del personal docente cuya plantilla orgánica supera por primera vez los 10.000 docentes, 548 más que el año pasado, pese a la disminución del alumnado.

Durante su intervención en el Debate de Orientación Política del Principado de Asturias, el jefe del Ejecutivo autonómico ha precisado que el número de profesionales asciende si se contabiliza a quienes se encuentran fuera de la plantilla estructural.

Si se tiene también en cuenta a quienes no forman parte de la plantilla orgánica, el incremento de profesorado alcanza al menos 800 profesionales más, ha subrayado Barbón, quien ha situado la educación como una pared maestra insustituible dentro del Estado de bienestar.

En esta misma materia, el presidente asturiano ha apostado por equilibrar la convivencia de las tecnologías en las aulas frente al impacto de los entornos digitales.

Así, ha comentado que no perderá el tiempo poniendo puertas al campo y procurará un punto de equilibrio, con una regulación sin prohibición, normas claras sobre el uso de los teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos". Ha remarcado que "el refuerzo de la comprensión lectora es, en todo caso, una tarea prioritaria". Asimismo, el dirigente autonómico ha repasado el avance en las distintas etapas formativas y ha puesto en valor el despliegue de las infraestructuras de la red de escuelas infantiles.

Finalmente, Barbón ha aludido a los compromisos asumidos con la institución académica asturiana en materia de infraestructuras y mejoras retributivas.