Adrián Barbón - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha destacado este viernes el compromiso de 50 concejos asturianos con las políticas de infancia y ha valorado el ejemplo de Laviana, que "abrió camino hace 20 años", con la creación de los primeros grupos de participación juvenil de la comunidad.

El jefe del Ejecutivo ha participado en Pola de Laviana en el acto de conmemoración del Día Universal de los Derechos de la Infancia, donde ha reivindicado las acciones impulsadas desde el municipio para favorecer la participación de la juventud en todos los asuntos que les afectan.

Barbón ha recordado que la nueva Ley de Infancia y Adolescencia, aprobada el mes pasado en la Junta General, amplía los mecanismos para que niños y jóvenes puedan participar de forma activa en la vida pública.

Por ejemplo, establece que las personas mayores de 16 años podrán suscribir iniciativas legislativas populares, impulsa la creación de consejos de participación infantil en todos los municipios y obliga a que los proyectos normativos del Principado incorporen un informe de impacto sobre la infancia y la adolescencia.

Según explican desde el Gobierno asturiano, la norma sitúa a niños en el centro de las políticas públicas, como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. En su elaboración, ha precisado el jefe del Ejecutivo, participaron más de 4.000 menores, cuyas aportaciones y sugerencias "han contribuido a hacer una Asturias mejor".