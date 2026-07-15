Barbón destaca la planta de regeneración de Villaperi como "vanguardia de la economía circular"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, interviene en la visita a las obras de la planta de regeneración de agua de Villaperi. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha afirmado que las obras de la planta de regeneración de agua de Villaperi, en Oviedo, "sitúan Asturias a la vanguardia de la economía circular" y ha subrayado su impacto a futuro. En este sentido, ha ratificado el compromiso medioambiental de su Ejecutivo durante la visita este miércoles a la planta.

La actuación, con una inversión superior a los 12 millones de euros, garantizará un abastecimiento sostenible para la industria de la zona central. "Así estamos haciendo Asturias, con obras como esta, un proyecto que protege nuestro paraíso natural y, además, abre futuro para la industria", ha afirmado.

La instalación, cuyas obras han comenzado esta semana, forma parte de la transformación de la depuradora de Villaperi -la mayor de Asturias- en una biofactoría, un proyecto global que alcanza los 70 millones de euros y que está cofinanciado con fondos europeos Feder.

Junto a la planta de regeneración, el plan incluye una red de tuberías para el transporte de agua a zonas industriales (33,8 millones, ya licitada), un parque fotovoltaico para lograr la autosuficiencia energética (dos millones, en ejecución) y una planta de tratamiento de fangos que reducirá estos residuos en un 60% (21,5 millones, con inicio previsto en 2027).

El sistema de regeneración permitirá reutilizar el agua depurada para usos industriales mediante un tratamiento en varias fases que incluye filtrado, ultrafiltración, ajuste de salinidad mediante ósmosis inversa -capaz de eliminar el 97% de sales- y un proceso final de desinfección con ozono y radiación ultravioleta que elimina virus, bacterias y contaminantes emergentes.

Según el Gobierno asturiano, esta actuación reforzará la competitividad industrial al garantizar un suministro estable de agua reciclada, permitirá ahorrar agua potable para consumo humano y reducirá el impacto ambiental gracias al uso de energías limpias.

En la visita han participado también el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo; la directora general del Agua, Vanesa Mateo, y el primer teniente de alcalde de Oviedo, Ignacio Cuesta.