Barbón dice que las compensaciones pactadas con el Ministerio marcan un punto de no retorno para el ferrocarril

OVIEDO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha vuelto a referirse este miércoles en el parlamento a las compensaciones pactadas con el gobierno de España por el "escándalo de los trenes" y ha indicado que "lo bueno de este acuerdo es que supone un punto de no retorno" en lo que a la red de cercanías asturiana se refiere y además "ha dejado negro sobre blanco algunas cuestiones que son claves para Asturias".

"Ojalá no hubiera tenido que pactar compensaciones, ojalá no haber vivido esta situación bochornosa que me avergonzó y nos indignó a cántabros y asturianos que hicimos piña en la defensa de nuestros intereses", ha dicho Barbón., que ha añadido que "con todos los matices que se puedan poner consideran que este es un buen acuerdo para Asturias".

Ha sido el portavoz de Foro, Adrián Pumares, quien le ha preguntado a Barbón si considera suficientes las compensaciones pactadas. Así el presidente asturiano ha insistido en que teníamos una situación derivada de la inacción de "muchos gobiernos anteriores" en materia ferroviara y ahora tenemos una situación de "no retorno" que marca ese cambio de década también materia ferroviaria.

Barbón también ha replicado a Pumares que sabe que "la secretaria de estado, Ana Pardo de Vera, se había convertido en objetivo a batir por parte de la derecha porque se había atrevido a decir lo que había pasado con Francisco Álvarez Cascos". Ha añadido que Pardo de Vera es una "técnica y no una socialista" y ha vuelto ha lamentar su dimisión.

Adrián Pumares por su parte ha considerado que "sigue faltando transparencia, explicaciones y mayor información a la ciudadanía asturiana", porque a su juicio falta explicar por qué ha pasado lo que ha pasado y si se han puesto en marcha los mecanismos necesarios para que no se repita.

También ha criticado Pumares que no se haya dado una reflexión sobre la asunción de las responsabilidades políticas y ha pedido a Barbón que deje claro si le dejan o no satisfecho.

Respecto a las compensaciones en sí, el portavoz de Foro también se ha mostrado muy crítico porque ha indicado que tendremos trenes gratis pero no se sabe exactamente para qué, porque seguirán sin responder a las demandas que hay en la región.

"Nosotros sinceramente no nos damos por satisfechos y creemos que hemos perdido una gran oportunidad", ha manifestado el portavoz de Foro, Adrián Pumares.