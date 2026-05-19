Barbón dice que conoce la investigación a Zapatero por teletipos y recuerda que en España hay presunción de inocencia

Adrián Barbón - EUROPA PRESS

OVIEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha sido preguntado este martes por los periodistas, antes de participar en un acto, acerca de la investigación del expresidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso 'Plus Ultra'. El presidente de Asturias ha respondido que de momento solo conoce el asunto por teletipos.

Además el dirigente asturiano ha recordado que en España existe el principio de presunción de inocencia, que está recogido en la Constitución Española y que hay que respetar.

Se ha remitido a las declaraciones sobre el asunto que se están realizando desde la Comisión Ejecutiva Federal. "Yo es que desconozco el auto, no lo he leído, por lo tanto no puedo hacer un análisis del mismo", ha apuntado, insistiendo en que "no le gusta hablar de oídas".

Sí ha reconocido que Zapatero es alguien "cercano" no solamente para él, sino para todo el PSOE. Ha recordado el papel que tuvo en la campaña electoral de las generales en el año 2023, que "fue clave".

Por otro lado, a Barbón le han vuelto a preguntar por los últimos resultados electorales en Andalucía y si cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez debería adelantar elecciones. El socialista ha respondido que el nunca dice a nadie lo que debe o no debe hacer.

"Eso es algo que, lógicamente, pertenece al ámbito de de decisión del presidente del Gobierno; Y si le tuviera que decir algo, le daría mi opinión en privado, no la diría público", ha señalado.