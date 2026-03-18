Barbón dice que la devolución de los 6 millones del préstamo de Duro Felguera depende de la decisión del juez

El presidente del Principado, Adrián Barbón, en el Pleno de la Junta. - PRINCIPADO

OVIEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón ha indicado este miércoles en el Parlamento que "depende de la decisión de un juez" que se acepte o no el plan de reestructuración de Duro Felguera y tenga que devolver o no los seis millones que se le inyectaron a través de la Sociedad Regional de Promoción.

El presidente asturiano ha explicado que el Gobierno participó de la SRP, que es la sociedad que gestiona ayuda, pero la SRP tiene un componente claramente de participación privada.

Así ha indicado que la propuesta que Duro Felguera hace, pasa precisamente porque el juez ratifique o no esa eliminación de deuda, para reestructuración de la misma. "Lo que expone es que la SRP y los bancos, la deuda que tenía Duro Felguera con ellos, queda amortizada para salvar la empresa. Nosotros nos hemos opuesto. Hemos dicho que ese dinero, que ciertamente es de la SRP el que lo acuerda, es un dinero que proviene del gobierno de Asturias, porque fue una aportación que hizo el Gobierno de Asturias, creo que en el año 2021. Por tanto, nosotros nos hemos opuesto. Ahora depende de un juez la decisión", dijo Adrián Barbón.

Añadió el presidente asturiano que si el juez decide aceptar ese plan de reestructuración al que el Principado se opuso porque considera, y así lo ha dicho, que esos 6 millones, pese a que lo decida la SRP, eran fondos públicos, la situación "está compleja".

"Es así de sencillo, es fácil de entender. Ahora, fueron dineros que se aportaron, fueron recursos que se aportaron, que fueron vitales para intentar salvar la empresa y de hecho se salvó, porque se redimensionó la misma", dijo.

Barbón se refería a esta cuestión durante su intervención en en respuesta a la pregunta planteada por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, sobre "qué considera su Gobierno proyecto estratégico para Asturias" y después de que la diputada se refiriese también al crédito de Duro Felguera.

El presidente asturiano ha indicado que desde el punto de vista de las inversiones empresariales, consideramos estratégicos, porque así lo marca además y determina la propia ley, aquellos proyectos que sean generadores de un determinado nivel de empleo que evolucionen o marquen el cambio de la transformación de nuestro sistema nuestro ecosistema económico o que contribuyan a la dinamización del mismo.

Así, al referirse a la llegada de Costco, Adrián Barbón ha recordado que también se debatió mucho de la llegada de Amazon. "¿Se ha muerto alguien porque Amazon se haya instalado en Asturias? No. Se han creado más de mil empleos, más de mil empleos y la gente sigue comprando por internet como ya compraba por internet cuando Amazon se instaló en Asturias. Porque esa es la realidad", dijo Barbón.

En este sentido ha incidido en que "la pureza política, cuando uno gobierna, no existe" y añadió que "uno tiene que estar dispuesto a pisar barro. Tiene que estar dispuesto a tomar decisiones. Y eso es lo que la izquierda tiene que reflexionar".

"Cuando se gobierna no hay mundo ideal, hay un mundo real al que hacer frente. Y hay que tomar decisiones y gobernar. Gobernar significa tomar decisiones. Y no todo el mundo va a estar conforme con eso", incidió.

"COSTCO NO ES ESTRETÉGICO"

Covadonga Tomé por su parte ha manifestado que "inevitablemente al hablar de proyecto estratégico nos viene a la cabeza Costco y su aterrizaje en la zona industrial de BOBES", un gran supermercado que llega utilizando la ley PIER para "acelerar e imponer un proyecto con un impacto comercial y territorial, que usa un atajo para esquivar reglas urbanísticas y sectoriales".

"Queda claro que la llegada de Costco no se ajusta ni siquiera empujando mucho a los criterios de la ley PIER. En cualquier caso, la verdadera pregunta es si un gran hipermercado es realmente una prioridad estratégica para Asturias", indicó la diputada de Tomé.

Covadonga Tomé ha pedido además al presidente asturiano que explique cuál es el proyecto para la protección de nuestra industria y para su transformación hacia la sostenibilidad, la competitividad y la conservación de los puestos de trabajo.