Barbón dice que su juramento con las familias de mineros de Degaña "de llegar hasta el final" está más vigente que nunca

Archivo - El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y la delegada del Gobierno en el Principado de Asturias, Adriana Lastra, durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025, en Deg - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este martes 31 de marzo se cumple un año del accidente en la mina de Cerredo, en el municipio asturiano de Degaña y el Presidente del Principado, Adrián Barbón, no ha querido dejar pasar la fecha sin tener un recuerdo para los fallecidos, los heridos sus compañeros y sus familiares. Barbón, a través de su cuenta en la red X, ha manifestado que hace un año se juramentó con las familias que "llegarían hasta el final".

"Que se haría todo lo que estuviera en nuestras manos para saber la verdad y para que la supieran y para que se hiciera justicia, para corregir lo que hubiera que corregir y para que nunca más una tragedia así, volviera a suceder. Mi juramento está hoy más vigente que nunca", manifiesta Barbón.

Destaca Adrián Barbón que "todo aniversario conlleva el recuerdo y cuando ese aniversario va teñido del color negro del duelo y el carbón, duele especialmente" y aprovecha para recordar los normbres y apellidos de los fallecidos.

"Recordamos el fallecimiento de Jorge Carro André (33 años), David Álvarez Núñez (33 años), Rubén Souto Robla (49 años), Amadeo Bernabé Castelao (48 años) e Iván Radío Barciela (54 años), todos ellos vecinos de la tierra hermana de León y muertos en la mina de Zarreú, en Degaña, en la también hermana tierra de Asturias, el 31 de marzo de 2025, en una mina gestionada por la empresa Blue Solving. Una vez más, cito sus nombres y sus edades, para no olvidarlos nunca. Fallecidos en una mina que, como se ha señalado tantas veces, no tenía autorización para extraer carbón", recoge la publicación del presidente asturiano.

Cree Barbón que esta aniversario está lleno de "frustración, indignación y la búsqueda de justicia, porque este accidente y estas muertes, nunca deberían haberse producido". "Mi corazón está hoy, una vez más, con las personas fallecidas y sus familias", añade.

También se refriere a las cuatro investigaciones se han realizado en este año: la judicial -en la que ya hay personas investigadas judicialmente por presunta responsabilidad penal en estas muertes-, la parlamentaria -que ya ha finalizado las comparecencias públicas-, la de la Comisión de Seguridad Minera -para conocer el porqué del accidente y cómo sucedió- y la de la Inspección de Servicios del Principado, informe fundamental para determinar los errores en los procesos y actuaciones y para que nunca más sucedan.

"Cuando tras la dimisión de la entonces Consejera Belarmina Díaz, nombré como Consejero de Ciencia, Industria y Empleo a Borja Sánchez, lo hice con un encargo claro y nítido: quería saber la verdad de lo sucedido, hacer justicia y adoptar todas las medidas para que nunca más, algo así, volviera a suceder. Era mi compromiso de sangre con las familias. Me consta que esa ha sido y es su línea de actuación todos estos meses", añade Barbón.

Concluye asegurando que sabe que hacer justicia no aliviará el dolor de las familias de los cinco fallecidos porque hay dolores y vacíos que nunca se atenúan o se llenan, ni tan siquiera con el paso del tiempo. "Pero es lo mínimo que podemos hacer -y garantizar- por respeto a su memoria, a su vida, a sus familias y a pueblos enteros que hicieron del silencio, desde aquel 31 de marzo, una respuesta sincera ante tanto dolor. Hoy, el silencio, volverá a cubrir con su manto toda una zona castigada por el dolor y el recuerdo. Descansen en Paz", concluye.