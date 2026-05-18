Barbón dice que han sido unos "malos resultados" y anima al PSOE de Andalucía a "reconectar con la sociedad"

Adrián Barbón, atendiendo a los medios en Siero - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE y presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha dicho este lunes que es el PSOE de Andalucía el que tiene que analizar en profundidad los resultados de las últimas elecciones en Andalucía. No obstante, a preguntas de los periodistas en Siero, ha dicho que han sido unos "malos resultados" y ha dicho que es importante que los socialistas busquen la manera de "reconectar con la sociedad".

Barbón se ha referido así a los comicios andaluces, en los que el PP obtuvo 53 diputados (a dos de la mayoría absoluta), el PSOE 28, Vox 15, Adelante Andalucía 8 y Por Andalucía 5.

El dirigente socialista asturiano ha comentado que el PP, con Juanma Moreno con una valoración muy alta, ha perdido la mayoría absoluta, algo que le hace "más dependiente" de Vox. Considera que el PP andaluz "pinchó" y por ello cree que en el PP también deben hacer una reflexión, sobre todo el los lugares donde tienen un candidato que "no tira".

En cuanto a Vox, ha indicado Barbón que es un dato positivo que "la extrema derecha no siga disparándose" porque apenas ha crecido en Andalucía.

En cuanto a los buenos resultados de Adelante Andalucía, Barbón ha llamado a la reflexión y ha asociado ese avance a otras experiencias como Chunta en Aragón o Unidas por Extremadura, proyectos "que son capaces de hacer un discurso de identidad, de orgullo de identidad".

"Yo creo que la izquierda tiene que hacer un análisis crítico de los resultados, tenemos que examinar por qué no somos capaces de conectar con la ciudadanía", ha indicado.