Barbón dice que "el siguiente paso del PP es plantear una moción de censura al Gobierno"

El Presidente del Principado, Adrián Barbón, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha augurado este sábado que "el siguiente paso que dará el pp será plantear una moción de censura al gobierno para intentar tomarle la delantera a vox". "Lo que dije se está cumpliendo, paso por paso", destaca Barbón en su cuenta de la red X.

Así, en su publicación el presidente asturiano hace un repaso de lo ocurrido hasta ahora y recuerda que cuando hace un año, tras el accidente de la mina de Cerredo, encargaron el informe a la Inspección General de Servicios sobre el Servicio de Minas "la derecha dijo que era un fraude y queríamos tapar la verdad".

"Dijeron que no queríamos que se supiera lo que había pasado, cuestionando la petición de dicho informe. El lunes, después de conocerse el contenido del informe -un informe encargado a petición mía, repito, para saber la verdad y después de hacerlo público el mismo Lunes, con total transparencia-, dijeron desde la derecha que sí les servía. Al Gobierno de Asturias nos servía hace un año, cuando lo encargamos -sabíamos que podía ser muy útil para saber la verdad, como así ha sido- y nos sirve ahora, cuyas conclusiones y recomendaciones estamos ya aplicando y hemos asumido en su totalidad", ha reiterado el presidente asturiano.

Pero además Barbón destaca lo que "la derecha hizo con el informe" y recuerda que Vox salió a los pocos minutos pidiendo su dimisión, cuando era "imposible que leyeran las 317 páginas del mismo, pero eso daba igual".

Recuerda además que por su parte el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, pidió el jueves que se sometiera a una cuestión de confianza y el PP ayer "no iba a ser menos que Vox, le pide la dimisión".

"Ya os digo el siguiente paso: el PP planteará una moción de censura al Gobierno para intentar tomarle la delantera a Vox. ¿Y en todo esto, dónde queda el interés por hacer justicia? ¿Dónde queda el propósito de saber la verdad? Es triste, pero la derecha no quiere que se haga justicia ni saber la verdad de lo sucedido", dice el presidente del Ejecutivo asturiano.

Vuelve a acusar Barbón a las fuerzas de la derecha de "utilizar la muerte de los cinco mineros para atacar al Gobierno progresista de Asturias con un claro propósito electoral". Recuerda además que la empresa Blue Solving, "curiosamente algo que omiten desde la derecha, estaba haciendo algo Ilegal, para lo que no tenía autorización alguna".

Incide Barbón en que el miércoles, como hace cada quince días, volverá a rendir cuentas en la Junta General, el Parlamento de Asturias.

"Mi compromiso con las víctimas y sus familias sigue más vigente que nunca, como se demuestra con el informe hecho público el Lunes: llegar hasta el final, saber la verdad de lo sucedido y hacer justicia. Hacer posible que todo el peso de la Ley caiga sobre los culpables de estas muertes. Y hoy, como tantas veces a lo largo de mi trayectoria, no puedo dejar de recordar que: en Política, ni todo vale. Ni todos valen", concluye Barbón.