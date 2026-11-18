Adrián Barbón, en Grado - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha puesto en valor el trabajo desarrollado por los sellos de calidad de los alimentos asturianos, un ejemplo de colaboración y compromiso con los productos propios.

"Nuestras denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas muestran cómo multiplicar las fuerzas en defensa de lo nuestro, de lo propio", ha expresado durante el encuentro que ha mantenido en Grado con miembros de los consejos reguladores y de Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado (Copae).

En la reunión, se ha realizado un balance de las acciones de promoción desarrolladas, se han abordado posibles líneas de mejora y se han recabado aportaciones de representantes de todos los sellos de calidad. "Queremos seguir esta senda de cooperación que funciona. En tiempos de insultos y de descalificación, nosotros apostamos por la política útil, que es siempre respetuosa", ha expresado Barbón.

Durante la jornada, el presidente ha visitado también la Quesería El Rebollín, que ha extendido su experiencia en la elaboración artesanal de afuega'l pitu a otros quesos, galardonados en certámenes especializados.

"Con su trabajo desde Salas ha obtenido diversos premios. Es una muestra de la labor que desarrollan todos los proyectos de nuestros alimentos del paraíso", ha concluido el presidente.