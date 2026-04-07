Barbón estudia el informe sobre el accidente de Cerredo y lamenta que haya quien lo use para desgastar al Gobierno

Archivo - Adrián Barbón - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del gobierno del Principado de Asturias está procediendo a la lectura "detallada" y "análisis exhaustivo" del informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas en Asturias en referencia al accidente de la mina de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos hace un año.

El informe fue hecho público este lunes y el Gobierno asturiano asumió sus recomendaciones y conclusiones, lo que supondrá, según Barbón, una "reconstrucción" y "regeneración total y absoluta" del Servicio de Minas de Asturias.

En un mensaje en la red social X, Barbón ha dicho que el Ejecutivo acordó remitir el contenido del informe a los miembros del Consejo de Gobierno para su examen detallado, incluyéndole a él mismo. Algo que se hizo a las 12.13 horas.

"Soy consciente que abundan los análisis en caliente, con declaraciones precocinadas que no se basan, ni siquiera, en una primera lectura del mismo", ha lamentado Barbón en referencia a las críticas que ha recibido el Ejecutivo en las últimas horas.

Cree barbón que haya quien quiere utilizar el informe para desgastar al Gobierno de Asturias con una "evidente intención electoral", intentando poner fin al gobierno "de progreso" en Asturias.

"Mi compromiso, como miembro de la familia minera, es claro: cambiar, modificar y adoptar cuantas decisiones sean necesarias con el objetivo de que nunca, nunca más, algo así vuelva a suceder", ha declarado Barbón, que subraya que con la publicación del informe ha cumplido con la palabra que dio hace un año.

"Este Informe, que ha analizado de arriba a abajo y de forma exhaustiva el Servicio de Minas de Asturias, es una decisión personal mía como Presidente con el objetivo de saber la verdad", ha asegurado el dirigente socialista.

Ha añadido Barbón que tras el accidente de Cerredo, el Gobierno asturiano ordenó una investigación "exhaustiva" y llegar "hasta el final", algo que contrasta con "el silencio o tapar las cosas" por el que se opta en otras comunidades autónomas ante hechos similares.