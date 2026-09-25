Barbón, sobre la falta de propuestas de la derecha: "Algunos piden alternancia pero no ofrecen alternativa"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, atiende a los medios. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha criticado este viernes la falta de propuestas concretas de la derecha en el Debate de Orientación Política General y ha lamentado que "algunos piden alternancia pero no ofrecen alternativa" de gobierno.

Durante el transcurso del Debate, Barbón ha convocado a los medios de comunicación para hacer una valoración del mismo en la sede de Presidencia. El presidente ha centrado su declaración en la ausencia de propuestas políticas concretas por parte del PP, asegurando que es "frustrante". "Estoy profundamente decepcionado porque hombre, creo que cuando uno tiene más de cuatro años casi, tres años y pico para preparar supuestamente una alternativa la debe exponer con total sinceridad", ha aseverado.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha contrapuesto las intervenciones de la oposición con los 103 anuncios que él ha ido realizando durante sus distintas intervenciones en el debate, entre los que ha destacado el compromiso de ofrecer cita en atención primaria en un plazo máximo de 72 horas, la rebaja de la tarjeta 'Conecta' a 20 euros a partir del 1 de octubre o el incremento de las ayudas a las federaciones y clubes deportivos.

El presidente ha explicado que el Gobierno está estudiando qué medidas de las 103 anunciadas se pueden poner en marcha en 2026, aparte de la rebaja de la tarjeta 'Conecta', ya prevista. No obstante, ha indicado que la mayoría de medidas están sujetas a la aprobación de los presupuestos de 2027. Barbón ha anunciado que el Gobierno asturiano iniciará las negociaciones presupuestarias con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

Por otro lado, Barbón ha expresado su preocupación por la negativa de la derecha a condenar explícitamente la violencia política y a defender abiertamente los derechos de las mujeres, los derechos humanos, los derechos de las personas migrantes y del colectivo LGTBI. "Cuando pedí que fuéramos explícitos en la defensa de los derechos de las mujeres, en los derechos humanos, en el derecho de las personas migrantes, en el derecho del colectivo LGTBI, recibí un silencio", ha lamentado.

"Marcho muy preocupado, pero también marcho convencido de que a esto hay que responder, frente a su odio, con nuestra esperanza", ha asegurado, poniendo por delante del "miedo" la "alegría" y frente a los ataques personales "el respeto".

El presidente ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para construir "una gran alianza democrática de todos los hombres y mujeres que queremos Asturias", dirigiéndose especialmente a personas de centro, liberales y a aquellos sin ideología definida que puedan estar preocupados por los planteamientos de la extrema derecha. Barbón ha insistido en que "frente a su odio" responderá "con nuestra esperanza, frente al miedo con la alegría y frente a los ataques personales con el respeto", reafirmando que seguirá demostrando que "sé ganar y gobernar sin insultar".

Por último, Barbón ha apelado a la ciudadanía de centro y liberal preocupada por los planteamientos de la extrema derecha para conformar una "alianza democrática", al tiempo que ha reivindicado la necesidad de articular una política con "humanidad" frente a los discursos que generan crispación social, recordando el caso de la mujer de 87 años desahuciada del piso en el que vivía en Madrid. "Desde cuándo hemos perdido la capacidad de sentir el dolor de una persona de 87 años?", se ha preguntado, asegurando que se le "partió el corazón" al ver las imágenes del desahucio.