Barbón firma con la Fundación 'la Caixa' un acuerdo que eleva a 7 millones su inversión en Asturias

El presidente del Principado firma un acuerdo con el presidente de la Fundación ‘la Caixa’ que eleva a siete millones la aportación de la entidad para acción social este año - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y el presidente de la Fundación "la Caixa", Isidro Fainé, han firmado este martes en Oviedo el acuerdo marco que recoge la colaboración entre ambas instituciones en materia de acción social, educación, cultura e investigación para este año.

El nuevo convenio eleva a 7 millones la inversión de la entidad en Asturias en 2026, lo que supone un incremento de un millón respecto al ejercicio anterior. Además, la Fundación ya ha avanzado que su aportación alcanzará los 7,5 millones en 2027, consolidando así su compromiso con la comunidad.

Según el Principado, estos fondos permitirán reforzar las políticas de apoyo a la infancia más vulnerable, el acceso al empleo de las personas en riesgo de exclusión, el envejecimiento activo y saludable y la atención integral a pacientes con enfermedades avanzadas, entre otras líneas de actuación prioritarias.

Barbón ha destacado el valor de esta alianza para avanzar en cohesión social y mejorar la respuesta pública ante los desafíos actuales: "Asturias avanza cuando es capaz de convertir la colaboración en respuestas concretas para la ciudadanía. Este acuerdo con la Fundación 'la Caixa' fortalece ese camino y nos ayuda a seguir poniendo en el centro a las personas, especialmente a quienes atraviesan mayores dificultades, para construir una comunidad con más derechos, más oportunidades y más cohesión social".

El acuerdo incluye el impulso a proyectos de entidades sociales, así como actuaciones en los ámbitos educativo, cultural y científico, con iniciativas como EduCaixa, el programa de becas y la programación de exposiciones que fomentan el acceso a la cultura, tal y como apunta el Ejecutivo autonómico.