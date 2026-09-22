Barbón garantiza citas en Atención Primaria en menos de 72 horas

Archivo - Centro de Salud La Lila, Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha garantizado que la sanidad asturiana ofrecerá citas en Atención Primaria en un plazo inferior a las 72 horas, al tiempo que ha anunciado la implantación de unidades de puertas abiertas en los servicios de salud mental de la comunidad.

"Aplicaremos medidas de impacto para mejorar las demoras en Atención Primaria, al tiempo que avanzaremos en la publicación de información sobre las mismas, con el objetivo de garantizar que toda persona que solicite cita en cualquier lugar de Asturias reciba atención en menos de 72 horas", ha afirmado en su intervención durante la primera jornada del Debate de Orientación Política celebrado en la Junta General.

Por otro lado, Barbón ha explicado que la implantación de las unidades de puertas abiertas de salud mental en toda la red hospitalaria busca ofrecer "una atención más humanizada", con un menor número de restricciones y una mayor participación para favorecer un entorno asistencial terapéutico "seguro" y "respetuoso" con los derechos de las personas, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Barbón ha destacado "cinco hitos" del sistema sanitario, refiriéndose además a la entrada en funcionamiento de la Unidad de Enfermedades Raras del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), así como a la próxima puesta en marcha de la unidad de investigación clínica en este mismo centro. También se ha referido a la construcción del proyecto de Nuevo Cabueñes para iniciar esta legislatura.