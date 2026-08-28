Barbón garantiza la conservación de la costa asturiana frente a la especulación: "No se toca, salvo para protegerla"

Adrián Barbón, a la izquierda - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha garantizado este viernes, durante la inauguración del observatorio de aves y el área natural de La Junquera de San Esteban, en Muros de Nalón, que el Gobierno de Asturias mantendrá la protección del litoral frente a cualquier presión especulativa.

"La costa de Asturias no se toca, salvo para protegerla", ha afirmado el presidente, quien ha defendido que el crecimiento turístico de la comunidad debe sustentarse en un modelo de calidad que preserve sus recursos naturales y su condición de refugio climático.

Barbón ha destacado la recuperación ambiental de La Junquera, una actuación en la que se han invertido más de 420.000 euros y que incorpora el primer observatorio de aves de toda la ría del Nalón. "Es un regalo conocer Asturias", ha señalado el presidente, quien ha definido este nuevo espacio como "otro balcón al paraíso", en este caso hacia la desembocadura de uno de los ríos "arteriales" de la comunidad. Asimismo, ha anunciado que el proyecto tendrá continuidad y que el ejecutivo autonómico seguirá trabajando para convertirlo en "un espacio de referencia para el Bajo Nalón".

El jefe del Ejecutivo ha reivindicado el valor de la biodiversidad y del paisaje, más allá de cualquier consideración económica, y ha situado su recuperación en la respuesta de Asturias al cambio climático. La actuación forma parte de un proyecto de mejora de humedales impulsado por el Principado que permitirá intervenir en 400 hectáreas de alto valor natural, eliminar especies invasoras, recuperar hábitats, además de "encarar un objetivo de primer orden: reforzar la resiliencia frente al cambio climático". "Mientras otros se empeñan en negar la evidencia, en Asturias nos preparamos para afrontar las consecuencias del calentamiento global", ha subrayado el presidente.

Barbón ha destacado además la singularidad de la ría en San Esteban, que conserva la huella de su pasado industrial y también el recuerdo de visitantes ilustres como el poeta nicaragüense Rubén Darío. "Como esas aves que año a año vuelven a estas aguas, también repitió sus visitas un siglo atrás Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, que quedó prendado de este lugar", ha recordado el presidente, quien ha animado a seguir el ejemplo del escritor para reconocer, sentir y contemplar la belleza de este estuario.