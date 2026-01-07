Barbón inaugura el nuevo centro de salud de Sotrondio, que estrena unidades de fisioterapia y salud bucodental

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha inaugurado hoy el Centro de Salud de Sotrondio. - PRINCIPADO

OVIEDO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha inaugurado este miércoles el nuevo centro de salud de Sotrondio, que triplica la capacidad del anterior y amplia la cartera asistencial con servicios de fisioterapia, atención a la mujer, salud bucodental y urgencias. El dispositivo, que entrará en pleno funcionamiento el 12 de enero, beneficiará a cerca de 5.000 personas de la capital del concejo y de los valles de La Cerezal, Santa Bárbara y San Martín.

"Los Reyes trajeron a Sotrondio su ansiado centro de salud, una reclamación histórica", ha afirmado Barbón. La construcción y el equipamiento del centro han supuesto una inversión superior a 4,4 millones de euros, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El edificio, situado en una parcela junto al ayuntamiento donde se encontraba el antiguo Teatro Virginia --del que se conserva la fachada--, cuenta con tres plantas y una superficie útil que triplica la del centro anterior.

La planta baja alberga la unidad de fisioterapia, con consulta y gimnasio, las unidades de atención a la mujer y de apoyo asistencial, salas para extracciones y tratamientos, así como nuevas tecnologías. Además, dispone de un área independiente de urgencias, con consultas médicas y de enfermería, salas de observación y habitaciones individuales con aseo y ducha para el personal de guardia. Los aseos públicos de esta planta están adaptados para pacientes con ostomías.

En el primer piso se encuentran cuatro consultas de medicina general, otras cuatro de enfermería, el área de pediatría y la unidad de salud bucodental, que incluye consulta de odontología, de higiene dental y sala de espera. Además, este nivel alberga el despacho del trabajador social.

La segunda planta está reservada para el personal sanitario e incluye sala de estar, vestuarios con taquillas, despachos de dirección y coordinación de enfermería, así como una sala de reuniones.

MEJORA DE SERVICIOS

Durante la inauguración, la consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha destacado la "mejora importante de accesibilidad, confort y funcionalidad" que supone la este nuevo Centro de Salud en Sotrondio.

"Ahora mismo, además de las consultas que teníamos de medicina, enfermería y pediatría, se abre una zona de gimnasio con una zona de rehabilitación, una unidad de atención a la mujer y servicios de salud bucodental", ha comentado.

Saavedra ha señalado que esta ampliación de servicios "va a dar unas mejores prestaciones a los vecinos de este centro de salud". "Es un servicio muchísimo más completo", ha insistido la consejera.

Por su parte, el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Ardines, ha valorado la "lluvia de inversiones" en el concejo, al recordar también la firma de un convenio "hace unos días" para mejorar "la situación, la accesibilidad, la reforma del Centro Social de Pensionistas de Sotrondio".

INVERSIÓN SANITARIA POR HABITANTE

Barbón ha señalado que "Asturias vuelve a ser la comunidad que más invierte por habitante en salud": "Estamos 500 euros por encima de la media española, pero 1.000 euros por encima de algunas comunidades que siempre tienen a bien presumir de que son las mejores, que son las que más recursos y más dinero tienen".

Por último, el presidente del Principado ha mencionado la incorporación de más personal, "más de 120 profesionales solo en atención primaria", 220 si se cuenta el resto del personal. "Sabemos que la salud y la sanidad es algo que tenemos que mejorar, que tenemos que trabajar y que tenemos que seguir consolidando", ha concluído.