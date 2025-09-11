Barbón insiste en que las prioridades para el presupuesto de 2026 serán educación y prevención ante emergencias

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha participado este jueves en la inauguración oficial del curso escolar en Nava, donde ha reivindicado la inversión sostenida del Gobierno de Asturias para crear "uno de los mejores sistemas públicos de enseñanza de España", que permite al alumnado estudiar gratis desde sus primeros meses hasta finalizar la Universidad. También ha avanzado que el presupuesto autonómico de 2026 será "el de la educación y el de la seguridad y la prevención ante emergencias".

"Es un orgullo decir que el Gobierno de Asturias invierte el dinero en esto, en apostar por una educación pública de calidad", ha valorado.

Barbón se ha referido al Pacto Asturias Educa, suscrito en junio con los sindicatos docentes, que movilizará un gasto de 45 millones en los próximos años para reforzar la educación pública. En este sentido, se ha comprometido a velar para que los hitos incluidos en el documento se cumplan "en tiempo y forma".

Además, ha asegurado que Asturias "abre camino" para otras comunidades, con iniciativas como la creación de la red pública, autonómica y gratuita de Les Escuelines/As Escolías o la decisión de implantar desde este curso la gratuidad de la matrícula universitaria.

Durante su visita a Nava, el jefe del Ejecutivo ha visitado el Colegio Público San Bartolomé, el Instituto de Educación Secundaria Peñamayor y el centro de primer ciclo de Infantil, incluido en la red de Les Escuelines. "La educación es el ascensor social y el pilar básico para la construcción de un mundo más justo", ha subrayado.