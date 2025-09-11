Barbón lamenta la muerte de una joven en la Ruta del Cares y pide prudencia hasta conocer las causas del desprendimiento

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha expresado este martes su "sentimiento de dolor" por el trágico accidente en la Ruta del Cares que costó la vida este miércoles a una alemana de 29 años. "Quiero empezar expresando mi sentimiento de dolor a su familia y a sus amistades", ha manifestado a preguntas de los periodistas en Nava.

Barbón ha querido aclarar que el accidente ocurrió en un tramo de la ruta que no fue afectado por los recientes incendios. "Es importante señalar que fue en la parte que se reabrió y que no había sido afectada por los incendios", ha subrayado, desmintiendo así algunos comentarios que vinculaban el suceso con las zonas quemadas.

El presidente asturiano ha reconocido la peligrosidad inherente de las rutas de montaña y se ha mostrado partidario de la prudencia hasta conocer las causas del desprendimiento. "Hay que ver de dónde cayó esa roca y qué la provocó", ha indicado, apuntando a las informaciones que señalan la posible intervención de cabras que pastaban entre las rocas.

Barbón ha defendido la imposibilidad de controlar completamente estos espacios naturales. "Es imposible vallar toda la montaña", ha manifestado, destacando la importancia económica de estos entornos para actividades como la producción de queso y advirtiendo sobre los riesgos inherentes de las rutas de montaña.

Finalmente, el presidente ha insistido en la necesidad de esclarecer las responsabilidades del accidente, pero sin criminalizar el entorno natural. "Vamos a ver primero qué ha pasado", ha concluido, reiterando las recomendaciones de máxima precaución y prevención en este tipo de rutas.