El secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, durante un mitin esta tarde en Gozón. - FSA-PSOE

LUANCO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha hecho un llamamiento este lunes en Luanco para concentrar "el voto de todos los progresistas" en el PSOE y frenar así un Ejecutivo de PP y Vox, al advertir de que su partido se disputa en Asturias el tercer diputado al Congreso con el segundo escaño de Vox.

En declaraciones a los medios antes de participar en un mitin en la Casa de Cultura de Luanco junto con la secretaria general de la Agrupación Socialista de Gozón, Arantxa Peláez, y el alcalde de Gozón y presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Jorge Suárez, Barbón ha subrayado que impedir "un Gobierno del consorcio PP-Vox" depende del apoyo a la candidatura socialista en el Congreso. Asimismo ha hecho hincpaié en la improtancia de votar por la candidatura Senado de Progreso para que en la Cámara Alta se vuelva a hablar de "los problemas que realmente importan". "Los progresistas tenemos que concentrar el voto, que sabemos que es la única manera en que se transforma en escaños y, por tanto, es un voto doble", ha afirmado.

El dirigente socialista ha apelado también a los votantes moderados y de otras ideologías, más allá de su afinidad con Pedro Sánchez, para "avanzar" frente al riesgo de "retroceder 50 años" y volver a ver a "la extrema derecha en el Gobierno".

Barbón ha destacado la propuesta de su partido para crear un impuesto dirigido a los "ultrarricos" con patrimonios superiores a los 100 millones de euros, un colectivo que, según ha señalado, "cada vez hay más residiendo en España". El presidente asturiano ha explicado que se trata de una tasa estudiada a nivel internacional para recaudar más recursos de estas grandes fortunas con el fin de reforzar los servicios públicos y facilitar el acceso a la vivienda.

El líder de los socialistas asturianos ha instado a la ciudadanía a acudir a las urnas frente a quienes intentan desincentivar la participación, y ha sostenido que "la democracia saldrá reforzada" si la participación electoral sube del 65 al 75 por ciento. "Los derechos no se desgastan por el uso, sino todo lo contrario, se refuerzan", ha dicho.