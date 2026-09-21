Barbón llama a los demócratas a poner "pie en pared" contra la violencia

El presidente del Principado, Adrián Barbón, atiende a los medios en Tapia. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha advertido este lunes sobre el avance de la extrema derecha a nivel internacional y el incremento de la "violencia política", al tiempo que ha llamado a todos los demócratas, independientemente de su ideología, a "poner pie en pared" y condenar "de forma incondicional" sus actuaciones.

En unas declaraciones en Tapia un día antes del inicio del Debate de Orientación Política General de Asturias, el jefe del Ejecutivo asturiano ha explicado que el Gobierno autonómico ha estado trabajando en los últimos días en el marco del discurso, asegurando que el asunto de la violencia y su condena "incondicional" cobrará también protagonismo en el parlamento asturiano esta semana.

De cara al debate, también ha analizado el "complicado" contexto internacional, tras los recientes resultados electorales en Alemania, donde en el estado de Mecklenburg la extrema derecha ha sido primera fuerza y la derecha tradicional ha quedado fuera del Parlamento.

Además, Barbón ha expresado su preocupación por las recientes informaciones sobre agresiones y actos violentos acontecidos a nivel global y también en Asturias, con la detención de cinco personas que agredieron a una mujer trans en Piedras Blancas en enero o la agresión sufrida por dos militantes de AMA Asturies en las fietas de San Mateo en Oviedo.

Ante estos hechos, el presidente ha llamado a los demócratas, sean de izquierdas, derechas o de centro, a no tener "ningún tipo de relación con los violentos" y condenar la violencia.