Barbón llama al PP a volver al consenso sobre financiación autonómica y reivindica la postura histórica de Asturias

OVIEDO 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha lanzado este viernes un llamamiento al Partido Popular para que "vuelva al consenso" en materia de financiación autonómica, advirtiendo que la posición de Asturias está "clarísima" y apelando a la postura "histórica" reflejada en el acuerdo de financiación autonómica de 2020, que fue suscrito por la entonces líder del PP asturiano, Teresa Mallada.

El presidente ha negado que evite el debate o la fijación de postura: "Si alguien cree que rehuyo el debate, se equivoca". Ha instado a los partidos que creen en el Estado autonómico, "o dicen que creen", a recuperar el consenso: "La posición de Asturias en financiación autonómica no es solo la reiterada estos días por el consejero de Hacienda, es la postura histórica de Asturias, la que figura en el acuerdo de 2020".

Barbón ha manifestado su incomprensión ante la decisión del "líder provisional" del PP de abandonar ese acuerdo: "No lo entiendo, cuando más falta hace el consenso y la unidad".

Recordó que, a partir del acuerdo de 2020, negociado junto a otras comunidades autónomas, pudo firmarse la conocida como Declaración de Santiago, que vincula a Asturias, y dejó claro su compromiso: "No aceptaré nada que suponga privilegios para otras comunidades ni perjuicios para Asturias".

Barbón ha reclamado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para sentar las bases de la futura reforma de la financiación autonómica: "Nos oponemos a que ninguna comunidad salga del régimen común; lo que sí queremos es reformar el sistema autonómico y también el local, porque ambas fórmulas están desfasadas y no permiten prestar bien los servicios".

FORO MULTILATERAL

El jefe del ejecutivo asturiano ha insistido en la necesidad de transparencia y de que los acuerdos se debatan en el foro multilateral correspondiente y sostiene que no se puede aceptar que el Gobierno central pacte con ciertas comunidades y luego esas decisiones sean "extensibles a los demás": "No, no, espera. Es al revés. Primero, está bien hablar de forma bilateral para conocer la posición de todos, pero después hay que llevar una postura conjunta al Consejo de Política Fiscal y Financiera y allí debatirlo entre todos. No que nos digan: esto es lo que acordé con estos y ahora os lo ofrezco a todos".

El presidente asturiano ha reivindicado así la necesidad de buscar consensos desde la igualdad institucional y la defensa del modelo autonómico, reiterando que cualquier reforma debe discutirse con la participación de todas las comunidades autónomas en los órganos de decisión pertinentes.