Barbón niega que nadie en el PSOE asturiano calle para no ser señalado

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Adrián Barbón, ha negado este lunes que en su partido haya quien prefiera estar callado para no ser señalado.

Barbón así lo ha comentado a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, al ser preguntado por una entrevista en el diario regional El Comercio, en la que el presidente de la Junta General del Principado de Asturias, el socialista Juan Cofiño, dijo que el PSOE necesitaba un revulsivo y que el que disiente calla para no ser señalado. En otra entrevista en el diario La Nueva España Cofiño dijo que el PSOE pudo haber intentado algo distinto en Asturias a pactar con IU.

"Desde luego en nuestro partido no pasa eso", ha dicho Barbón sobre el primer asunto, resaltando la "multitud de debates" que se producen en la FSA-PSOE. "Aquí el que quiera opinar puede hacerlo en los órganos del partido siempre libremente, en las comisiones ejecutivas autonómicas o en el Comité Autonómico", ha afirmado Barbón.

En cuanto a los acuerdos con otras formaciones, Barbó ha querido recordar que los estatutos son claros y que cualquier acuerdo postelectoral se somete al voto de la militancia. "Quiero recordar, en este sentido, que el pacto de gobierno que hay con Izquierda Unida pues fue ratificado amplísimamente, de forma muy mayoritaria, por más de un 91% por la militancia socialista asturiana y que cualquier acuerdo futuro o cualquier posición futura necesariamente, porque así lo establecen los estatutos, necesita conformiadad de la militancia", ha insistido.