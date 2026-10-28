Barbón ofrece la ayuda de Asturias y muestra su solidaridad con los afectados por el accidente de tren

Minuto de silencio en la Junta General con motivo del choque de trenes en Toledo - JGPA

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha puesto a disposición de los servicios de emergencia los medios asturianos para ayudar en el dispositivo de emergencias con motivo del choque de dos trenes en Toledo.

"Con inmenso dolor seguimos desde Asturias el grave accidente ferroviario", ha expresado el dirigente autonómico en un mensaje en su perfil de la red social 'X'. En el mismo mensaje ha mostrado la solidaridad de Asturias con las personas afectadas, con las personas heridas y las fallecidas.

Con inmenso dolor seguimos desde Asturias el grave accidente ferroviario. Seguimos las noticias minuto a minuto. Nos ponemos a disposición, como Comunidad Autónoma, para lo que podamos ayudar. Nuestra solidaridad con las personas afectadas, con las personas heridas y fallecidas. — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) October 28, 2026

El presidente, que hoy tenía que comparecer en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias para enfrentarse a las preguntas de la oposición, se ha hecho eco de la suspensión del pleno "como muestra de respeto por el grave accidente ferroviario en Toledo y las personas fallecidas". La Junta aprobó de forma unánime una declaración institucional y los diputados presentes en el hemiciclo guardaron un minuto de silencio.