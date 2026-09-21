Barbón, sobre el peaje del Huerna y la personación del Ministerio: "Resolveremos siempre en defensa de los asturianos"

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, durante la la inauguración de la escolía El Cabás, en Tapia de Casariego. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha dicho no entender muy bien la personación del Ministerio de Transportes en el procedimiento contra Aucalsa, por el peaje del Huerna.

Ha apuntado, en este sentido, que se trata de un procedimiento garantista, por lo que tienen derechos, si bien ha adelantado que resolverán siempre en defensa de los intereses de los asturianos.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, coincidiendo con la inauguración de la escolía El Cabás, en Tapia de Casariego.

Con respecto al Debate de Orientación Política, ha señalado que han estado trabajando mucho en ello y ha advertido en el contexto "muy complicado" a nivel mundial.

A este respecto, ha puesto de ejemplo lo ocurrido en Alemania, nuevamente, y en Mecklemburgo. Ha apuntado, en este sentido, que, pese a que no gobernará, "la extrema derecha ha sido primera fuerza, y la derecha democrática alemana ha desaparecido", ha advertido.

Barbón, sobre esta cuestión, ha tirado de paralelismos para dar a entender que, en Mecklemburgo, los "hermanos de Vox" han ganado las elecciones y, los hermanos del PP, que llevan mucho contagiándose muchas veces de los postulados de Vox, han desaparecido del Parlamento".

"Han quedado con cero diputados", ha señalado de estos últimos, a lo que ha manifestado que los socialdemócratas serían la segunda fuerza. En Berlín, en cambio, ha ganado la izquierda, "o sea que estamos en un contexto en el que está todo muy revuelto", ha opinado:

Se ha mostrado contrario, unido a ello, a la violencia que, según él, le resulta "extraña y ajena" a su forma de entender el debate público. "Yo creo que hoy tenemos que todos poner pie en pared", ha apuntado con referencia a todos los demócratas.

"Hay cosas que no se pueden admitir", ha remarcado, al tiempo que ha conminado a no tener ningún tipo de relación con los violentos, por un lado, pero también a condenar incondicionalmente la violencia.

Es por ello, que ha dado por hecho que es una reflexión que abordará en el Debate de Orientación Política, tanto por lo que pasa en el resto del mundo como en Asturias. "Lo hemos visto en la violencia política recientemente, evidentemente afecta a todos", ha añadido.