Barbón pide a los grupos "valentía" para debatir qué hacer con el CSR que se produzca en la 'plantona'

Planta de fracción resto de Cogersa - COGERSA

OVIEDO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha reclamado este jueves "valentía" a los diferentes grupos parlamentarios para abordar el debate de qué hacer con el combustible sólido recuperado (CSR) que se vaya a producir en la planta de fracción resto de Cogersa, conocida como 'plantona'.

Barbón ha sido preguntado por la gestión de residuos y por el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias por el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares.

En su contestación, el presidente de Asturias ha reprochado a Pumares que no haya presentado cuál sería su proyecto. "No valen debates de regate corto en esta materia", ha indicado.

"Cogersa no es un problema, es una oportunidad", ha comentado el dirigente socialista asturiano, que ha señalado que espera que se ponga en marcha la 'plantona' en otoño. A partir de ahí habrá dos años de almacenamiento, por lo que considera que hay tiempo para decidir.

Barbón, que también ha apostado por trabajar más con los ayuntamientos para que se recicle más, ha restado importancia a las diferencias que puedan existir sobre esta u otra materia en el seno de gobierno de coalición, donde están PSOE y Convocatoria-IU.

"Cogersa no es el problema, el problema son ustedes", le ha dicho Pumares, criticando la gestión de Cogersa por parte de un Ejecutivo autonómico que "no sabe muy bien qué se puede hacer con ese CSR".

El representante de la oposición ha criticado las previsiones gubernamentales sobre la viabilidad comercial de ese material, recordando que el Principado intentó adjudicarlo de manera fallida a diferentes corporaciones comerciales.

Asimismo, Pumares ha manifestado su preocupación por el estado actual del depósito de basura autonómico de Serín y la ausencia de una planificación oficial a largo plazo en la comunidad, tras alertar de que se está llevando este residuo "al vertedero, que ya no es un vertedero, sino que es un macrovertedero que ya está colmatado".

En materia económica, el parlamentario ha vinculado el desorden administrativo del consorcio con un encarecimiento directo de las tasas que abonan los contribuyentes, lamentando que la organización "lleva a tener que anular contratos por presuntos amaños, lleva a tener que renunciar a fondos europeos, lleva a no invertir en tecnologías propias y lleva a que los ciudadanos tengamos que pagar más en el recibo de la basura".

Finalmente, Pumares ha incidido en los incidentes materiales que han afectado a las infraestructuras de la entidad durante la legislatura y en la desprotección financiera de la planta tras el fuego sufrido en su día, apuntando que "la plantona se quemó, se quemó sin contar con un seguro de daños contra incendios".