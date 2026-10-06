Barbón pone en valor en Uruguay el respeto institucional y llama a proteger la democracia frente a la polarización

Encuentro del presidente asturiano Adrián Barbón con miembros del centro asturiano de Uruguay. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha puesto en valor en Montevideo la "cultura de respeto institucional característica de Uruguay" y ha llamado a "proteger la democracia frente a la polarización y el deterioro" de la convivencia pública.

Según una nota de prensa del Principado, durante una visita al Centro Asturiano Casa de Asturias de Uruguay, Barbón ha señalado que una de las cuestiones que más le ha llamado la atención durante su estancia en el país ha sido el clima de respeto. "Hay un enorme respeto institucional y qué importante es eso, porque las formas también definen el fondo", ha afirmado. A su juicio, los problemas surgen cuando la política se convierte "en un lugar de insulto permanente al adversario" y se confunde "al adversario con un enemigo".

El jefe del Ejecutivo ha advertido, además, sobre los desafíos que afrontan actualmente los sistemas democráticos. En este sentido, ha alertado de que "la democracia es algo muy delicado", que debe cuidarse, y ha señalado que, en muchas ocasiones, su deterioro no se produce de manera evidente. "Formalmente siguen siendo democracias, pero es como un mueble con la polilla: de lejos parece perfecto, pero cuando te acercas ves que se deteriora", ha abundado.

Durante su intervención, Barbón también ha reivindicado la importancia de las comunidades asturianas en el exterior y ha destacado la importancia de mantener vivos los vínculos con Asturias. "Ser asturiano es sentirse dentro de Asturias", ha argumentado.

Barbón ha enmarcado la visita en el viaje institucional que realiza con motivo de la celebración del Congreso Mundial de Asturianía, que se inaugurará mañana en Buenos Aires y que, por primera vez, se celebrará fuera de Asturias. El presidente ha recordado que la decisión de celebrar el encuentro en Argentina responde precisamente a la voluntad de acercarlo a la diáspora asturiana.

ENCUENTRO CON YAMANDÚ ORSI

Durante su estancia en Montevideo, Barbón también ha mantenido un encuentro con el presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi. El presidente del Principado ha agradecido la recepción y ha destacado el interés mostrado por las autoridades uruguayas hacia la comunidad asturiana residente en el país. "Le conté que sois unos 5.000 asturianos y asturianas los que vivís aquí, en Uruguay, y lo vi muy interesado por vuestra realidad", ha señalado.

En relación con los derechos de los españoles residentes en el exterior, el presidente ha reafirmado su compromiso con la defensa de su participación democrática. "No caben dos tipos de nacionalidad. Solo cabe una, y la nacionalidad lleva de forma consustancial el derecho a voto", ha manifestado.

También ha dedicado parte de su intervención a poner en valor la cultura sidrera asturiana, recientemente reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El presidente ha destacado la importancia de que las comunidades emigrantes hayan contribuido a conservar esta tradición y ha establecido un paralelismo entre la elaboración de la sidra y el trabajo colectivo desarrollado por la diáspora.