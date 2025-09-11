Barbón (PSOE) carga contra PP, Vox y Junts por bloquear en el Congreso la reducción de la jornada laboral

Archivo - El presidente del Principado, Adrián Barbón - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, se ha mostrado este jueves muy crítico con PP, Vox y Junts por lo ocurrido en el Congreso de los Diputados, donde ha quedado aparcada la iniciativa del Gobierno de reducir la jornada laboral.

En concreto, el Congreso tumbó la reducción de jornada laboral a 37,5 horas al prosperar el veto de PP, Vox y Junts, por lo que el proyecto estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quedó retirado del trámite parlamentario.

En unas declaraciones en Nava, Barbón ha lamentado el voto de PP, Vox y Junts y ha dicho que la reducción de la jornada era algo que iba a beneficiar a las familias trabajadas.

El dirigente asturiano ha comentado que la jornada laboral no se modifica en España desde hace 40 años y que la vida ha cambiado significativamente.

El dirigente socialista ha acusado a los partidos de no escuchar a sus propios votantes, ya que según las encuestas, sus electores son favorables a reducir la jornada laboral.

Barbón ha vinculado esta postura con otras decisiones políticas recientes, recordando que estos mismos partidos intentaron "boicotear" la subida de las pensiones. "Son los mismos que hace meses intentaron boicotear y votaron en contra de la subida de las pensiones", ha criticado.

Finalmente, el presidente asturiano ha enfatizado que la reducción de la jornada laboral es una cuestión de justicia social, defendiendo una sociedad que priorice la conciliación familiar.