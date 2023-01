Barbón (PSOE) dice que el "cariño" y el "afecto" que nota en la calle le dan fuerza para seguir trabajando

OVIEDO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, ha dicho este lunes que nota "afecto" y "cariño" por parte de los asturianos y que es un sentimiento que intenta devolver trabajando desde su posición.

"Yo soy el presidente de todos, de los que me votan y de los que no me votan", ha comentado Barbón, señalando que "palpa" también ese cariño por personas de ideología diferente a la suya.

Preguntado por una encuesta en la que obtenía la mejor valoración de los presidentes autonómicos socialistas, Barbón ha respondido que no solía comentar encuestas. Posteriormente ha añadido que notaba el cariño de la gente. "Toda valoración positiva me da fuerzas para seguir trabajando en esta línea de cercanía, estando muy en contacto con la gente", ha apuntado.

Barbón ha hecho estas declaraciones durante la atención a los medios de comunicación en su visita la fábrica de Reny Picot (ILAS), en Navia. Allí ha querido reconocer la trayectoria "ejemplar" de los empresarios de esa compañía, y ha dicho que son el ejemplo perfecto de "buenos empresarios", porque tienen capacidad "de innovar y darse cuenta de que el mundo está cambiando".