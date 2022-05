Barbón (PSOE) dice estar preocupado por la "debilidad" del PP de Asturias porque "alimenta a la ultraderecha"

OVIEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PSOE de Asturias, Adrián Barbón, ha dicho este domingo que está preocupado por la "debilidad" del PP de Asturias. "Eso alimenta a la ultraderecha", ha considerado en una serie de mensajes en su cuenta de la red social Twitter.

Según Barbón, en Asturias la Federación Socialista de Asturias (FSA)-PSOE es el único partido "que tiene una visión y proyecto de gobierno".

Enfrente no ve alternativa de gobierno. "No la hay, por la debilidad de partidos con direcciones provisionales, nombradas a dedo desde Madrid, sin el voto de su militancia. Sin congresos a la vista, con malas perspectivas y divisiones internas. Su oposición se basa en el no a todo. Sin más", ha lamentado.

El proyecto de los socialistas asegura el "asturianismo cordial" ha dicho Barbón, que señala que ellos tienen la garantía de que sus candidatos se eligen en Asturias y "no desde un despacho de Madrid".

"Frente a la política del insulto, la crispación, la tensión, nosotros somos garantía de estabilidad política y de respeto. Y además, somos la garantía de la propia supervivencia de Asturias como comunidad política frente a quienes quieren acabar con ella", ha concluido Barbón en sus mensajes, recogidos por Europa Press.