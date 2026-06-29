Barbón (PSOE), partidario de condenas duras para los corruptos

Adrián Barbón - CUENTA DE YOUTUBE DE LA FSA-PSOE

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha mostrado este lunes su rechazo a que se apliquen "paños calientes" a casos de corrupción y se ha mostrado partidario de condenas duras.

"A mí que un corrupto sea condenado y que la condena sea dura me parece muy bien y ojalá devuelvan todo lo robado; pero añado más, también los corruptores deberían de ser condenados de esa manera contundente", ha dicho Barbón en una intervención abierta donde ha presentado su informe político en la reunión del Comité Autonómico de la FSA-PSOE.

Ha recordado Barbón que el último Comité Federal del PSOE celebrado este fin de semana se ha desarrollado en un contexto difícil por la corrupción. Pero ha recordado que el exsecretario de Organización José Luis Ábalos, que ha sido recientemente condenado a 24 años de cárcel, fue "fulminantemente expulsado" por el PSOE cuando se conocieron sus primeras "andanzas".

El dirigente asturiano ha dicho que lo mismo ocurrió con su suceso en el cargo Santos Cerdán, tras conocerse el primer informe de investigación sobre su persona. Según Barbón, antes se ejercía desde la Secretaría de Organización un poder "absoluto", algo que ha contrapuesto con lo que ocurre ahora con la actual secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, a quien ha elogiado.

"Los ciudadanos que nos votan y confían en nosotros, exigen un comportamiento por encima de la media", ha señalado Barbón, en referencia a casos de corrupción. Así, ha recordado el comentario que le hizo recientemente una señora que se identificó como votante de izquierdas. Según explicó le habría dicho que no le importaba que robasen otros, que lo que no quería es que robasen los socialistas.

Aparte de esa idea de reaccionar con dureza ante los casos de corrupción, Barbón, ante ese malestar de ciudadanos con el sistema, ha reiterado su propuesta de cambiar la Constitución para que se pueda elegir de forma directa a los presidentes y los alcaldas. El objetivo, según el político asturiano, es que todos los votos valgan lo mismo.

"El voto de un asturiano valdría lo mismo que el voto de un andaluz, y el de un andaluz valdría lo mismo que el voto de un catalán; nadie podría cuestionarlo", ha señalado.

Barbón ha añadido que su propuesta en el Comité Federal "ha descolocado" al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien habría reaccionado preponiendo que haya diputados extra para el partido vencedor de las elecciones. El asturiano no comparte esa propuesta.

CLASE MEDIA

Una de las cuestiones en las que ha insistido Barbón para reconectar con el electorado es que los socialistas piensen más en la clase media. "No la podemos abandonar", ha insistido.

En este punto, ha anunciado que ha encargado al consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, para potenciar medidas que den respuesta a la realidad de las clases medias.

En materia de financiación autonómica, Barbón ha reiterado su oposición al modelo que propone el Gobierno central, dado que considera que beneficia fundamentalmente al levante. Ha aprovechado para criticar al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, a quien considera incapaz de oponerse a algo que impulsase desde la cúpula de su partido. Además, ha emplazado al PP a presentar una propuesta de modelo de financiación, dado que gobierna en muchas comunidades autónomas.