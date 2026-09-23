Barbón (PSOE) a Queipo (PP): "Ustedes no son ninguna alternativa"

Adrián Barbón - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha puesto en duda las posibilidades del PP en Asturias y, en concreto, del presidente de ese partido en Asturias, Álvaro Queipo. "Ustedes no son ninguna alternativa", le ha dicho a Queipo en la segunda jornada del debate de orientación política del Principado de Asturias que se celebra estos días en el Parlamento asturiano y en la que Barbón confronta con la oposición.

El dirigente asturiano ha insistido en que las pocas ocasiones en las que la derecha accedió al poder en Asturias, fueron periodos caracterizados por la inestabilidad.

"La gente quiere certeza, estabilidad y respeto; lo que quiere la gente es orden, es solución a sus problemas, es política útil", ha insistido dirigiéndose a los diputados 'populares'.

Después de las críticas que realizó Queipo, Barbón le ha acusado de pintar una Asturias "fantasmagórica" y ha respondido que Asturias "crece" y que el de hoy es el tiempo del "resurgir" del Principado. Ha recordado que Asturais ha tenido que superar unas reconversiones "sin precedentes" y que por eso la recuperación se ha prolongado más.

De la intervención de Queipo, Barbón ha dicho que no ve "nada nuevo" y que lo poco nuevo que aporta "es un fraude". "Decir que tiene que haber más vivienda, eso lo hace mi sobrina Cayetana", ha comentado, para criticar que el dirigente del PP no haya concretado propuestas.