Barbón (PSOE) reclama un voto favorable a los decretos-leyes de vivienda: "En conciencia, solo cabe un sí"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, en una imagen de archivo - GOBIERNO DE ASTURIAS
OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha hecho un llamamiento a los diputados del Congreso de los Diputados para que voten favorablemente la convalidación de dos decretos-leyes sobre vivienda que se someterán a votación este viernes, asegurando que "seguramente hay muchos peros, pero en este momento no hay pero que valga".
Barbón ha sido contundente al advertir sobre las consecuencias de una votación en contra, señalando que quién vote que no "estará votando en contra de mejorar derechos y proteger a las personas, estará votando 'no' a plantar cara a los especuladores, estará votando en contra de luchar contra las injusticias, como la que sufrió Maricarmen, a sus 87 años".
El presidente asturiano ha reconocido que "siempre se debe ir a más y todo es mejorable", pero ha insistido en que "este momento exige actuar y no cabe otro voto que un sí", subrayando la urgencia de la situación.
Barbón ha destacado que el propio Sindicato de Inquilinos, organizador de las movilizaciones ciudadanas, pide un voto favorable a convalidar los dos decretos-leyes, lo que ha considerado como un respaldo significativo de los colectivos afectados por la crisis de vivienda.
El socialista ha advertido además que "esa votación nos mostrará que diputados y partidos están preocupados realmente por el drama de la vivienda en España", acusando implícitamente a quienes puedan votar en contra de responder "a otros intereses" y de obedecer "lo que desde las sombras les dicen que pueden y que no pueden votar, instrucciones dadas con un único interés: favorecer la especulación, el negocio y la usura".