Barbón a Queipo: "Usted no habla de gestionar, porque no sabe. Habla de privatizar y son cosas diferentes"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, en el pleno de la JGPA en una imagen de archivo. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha replicado este miércoles al presidente del PP, Álvaro Queipo, que " no puede hablar de gestionar porque no sabe lo que es ya que "no ha gestionado nada en su vida. "Usted no habla de gestionar, porque no sabe lo que es. Habla de privatizar y son cosas diferentes", dijo Barbón.

Adrián Barbón se ha sometido este miércoles a las preguntas de la oposición en el Pleno, siendo el presidente del PP, Álvaro Queipo el primero en interpelarle. Queipo ha planteado a Barbón si cree que la gestión de su Gobierno podría ser aún peor.

El presidente asturiano ha manifestado que comparte que la ejecución de Asturias hay que mejorarla y añadió que "claro que el Gobierno quiere mejorarla", pero ha vuelto a referirse a los datos ya aportados por el Consejero de Hacienda para defender la buena gestión del Ejecutivo.

Así mismo ha vuelto a echar en cara al líder del PP que su grupo haya votado en contra de los presupuestos siempre, incluso "cuando más se necesitaban que eran la pandemia". "Ni tan siquiera estuvieron a la altura. Y ahora ya sé que fue usted el que animó a que se votara en contra de los presupuestos de la pandemia", dijo.

Ha dicho Barbón que "siempre se puede gestionar mejor". "Dicho esto, no sólo la gestión tiene que mejorar, también los liderazgos políticos tienen que mejorar. Y créame, el suyo lo está pidiendo a gritos", ha replicado Barbón a Queipo.

CAMPAÑA EN CASTILLA Y LEÓN

En este sentido el presidente del Principado ha replicado el presidente del PP asturiano que él "tiene la enorme satisfacción de que allí donde fue a hacer campaña, a los tres sitios, en los tres sitios sostuvimos el resultado y tengo la enorme satisfacción, y tengo la enorme satisfacción de decirle que donde fue usted perdió el Partido Popular".

"Le voy a decir algo más, hay una cosa que nos diferencia usted y a mí, es que mientras yo fui a hacer campaña Asturias sin insultar a nadie y defendiendo lo que estábamos haciendo bien en Asturias, todos los avances usted fue a hablar mal de Asturias a Castilla y León", dijo Barbón.

LOS ASTURIANOS "HARTOS DEL GOBIERNO DE BARBÓN"

Por su parte el 'popular' Álvaro Queipo ha asegurado que los asturianos están "hartos" del Gobierno de Barbón porque pagan más pero pero no viven mejor; pocos pueden comprar una vivienda; esperan meses por una cita médica y hay miles que fallecen antes de poder recibir una ayuda a la dependencia a la que tienen derecho.

Queipo ha vuelto a refrerirse a los datos de inversión y de ejecución asegurando que en lo que va de legislatura el Ejecutivo de Barbón ha dejado de invertir 1.300 millones de euros. "Es decir, que el dinero que le damos los asturianos para que ustedes hagan algo por Asturias, no revierte en la mejora de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, no mejora nuestras vidas", indicó el líder de los 'pppulares' asturianos.

También ha vuelto a preguntar Álvaro Queipo qué va a hacer con esos 6 millones de euros que se han prestado a Duro Felguera y le ha acusado de presidir "un gobierno kamikaze con el dinero público de todos los asturianos".

Ha dicho Queipo que desconoce la razón por la que cada vez Barbón está más nervioso. "Llegados a este punto sólo le pido que la mala gestión de su gobierno no condicione la futura gestión del mío", dijo Queipo.