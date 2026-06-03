Barbón reitera el compromiso del Gobierno del Principado con la cultura sidrera

Adrián Barbón - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reiterado este miércoles el compromiso del Gobierno del Principado con la cultura sidrera. "Haremos todo lo posible para que genere más actividad económica y empleo, para que continúe siendo seña y emblema de Asturias", ha declarado.

Con motivo del Día Mundial de la Sidra, el jefe del ejecutivo ha participado esta tarde en la inauguración del Llagar Casería San Juan del Obispo de Campoastur, en Siero, donde ha subrayado la importancia de la declaración de la cultura sidrera como patrimonio inmaterial de la humanidad el pasado 4 de diciembre de 2024.

"Aquel día la sidra se hizo mundial, porque el mundo entero descubrió el universo relacionado con la bebida patria", ha precisado.

A su juicio, la preservación de ese legado transmitido de generación en generación "es tarea de la sociedad entera". En este sentido, ha repasado las últimas iniciativas impulsadas por el Gobierno del Principado, como el programa de preservación que se puso en marcha el año pasado, articulado en 115 medidas; la dotación de 900.000 euros para el plan de promoción de la cultura sidrera, la nueva línea de ayudas para la restauración de llagares tradicionales y la programación desplegada para conmemorar la efeméride que se celebra este 3 de junio.

"Es el mayor respaldo que ha recibido la cultura sidrera en décadas. Por supuesto, aún quedan tareas pendientes, pero es muchísimo más de lo que se venía haciendo", ha valorado.

También ha agradecido la apuesta de Campoastur por la cultura sidrera, una iniciativa que contribuye a crear empleo en el medio rural y robustecer la industria agroalimentaria. "Esta iniciativa va más allá de su interés económico; también contribuye a nuestro orgullo de identidad. Con la cultura sidrera ocurre lo mismo que con nuestra bandera: son símbolos integradores que nos identifican y forman parte de nuestra memoria colectiva", ha agregado.