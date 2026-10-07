Barbón reivindica en Buenos Aires el papel de la emigración en el futuro de Asturias

Barbón reivindica en Buenos Aires el papel de la emigración como motor del futuro de Asturias y defiende el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía española en el exterior - PRINCIPADO

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reivindicado este miércoles en Buenos Aires el papel de la emigración como pieza fundamental para construir el futuro de Asturias y ha defendido el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía española residente en el exterior.

Durante la inauguración del V Congreso Mundial de Asturianía, el primero que se celebra fuera de España, el jefe del Ejecutivo autonómico ha llamado a impulsar un cambio de paradigma que sitúe la Asturias exterior como un agente activo del desarrollo cultural, social y económico de la comunidad.

En su intervención, Barbón ha asegurado que la emigración asturiana no puede seguir contemplándose únicamente desde la nostalgia o la memoria histórica, sino como una realidad plenamente vinculada al presente y al porvenir del Principado: "La Asturias exterior no es memoria de un ayer, sino parte activa, protagonista del presente y del futuro de nuestra tierra".

También ha subrayado que Argentina ocupa "un lugar central" en la historia de la emigración asturiana y ha destacado que la elección de Buenos Aires como sede del congreso tiene un importante valor simbólico. "Esta ciudad, como Argentina entera, no está en los márgenes de la Asturias exterior; está en su corazón", ha señalado ante representantes de centros asturianos de América, España y Bruselas.

Barbón ha defendido, además, la necesidad de superar cualquier división entre quienes residen en Asturias y quienes viven fuera de la comunidad. A su juicio, la identidad asturiana trasciende las fronteras geográficas y debe seguir siendo elemento de unión entre las distintas generaciones de la diáspora. "Si aspiramos a que las personas emigrantes contribuyan al futuro del Principado, hagámosles partícipes de nuestro porvenir", ha indicado.

LEY DE NIETOS

Uno de los ejes de su discurso ha sido la defensa de la Ley de Nietos y de los derechos de los descendientes de la emigración y del exilio. En este sentido, ha recordado la amplia acogida que ha tenido esta norma en Argentina y ha insistido en la necesidad de culminar los procesos de reconocimiento de nacionalidad y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos que conlleva.

"Soy partidario de que todas las personas con nacionalidad española puedan votar", ha afirmado. El presidente ha añadido que mantiene esta posición "con coherencia, con firmeza y con respeto a la emigración forzada por la dictadura franquista". Al mismo tiempo, ha señalado que la esta ley ofrece "una oportunidad de reparación" para miles de familias.

El jefe del Ejecutivo ha puesto el foco, asimismo, en el retorno como una de las prioridades de las políticas del Principado. Así, ha indicado que Asturias ha pasado de ser puerto de partida a tierra de acogida y que el Gobierno autonómico continúa reforzando los programas destinados a facilitar el regreso de quienes desean volver a establecerse en la comunidad.

Para finalizar, Barbón ha instado a fortalecer los vínculos entre Asturias y la colectividad exterior desde una visión abierta e integradora. "Más que guardianes del pasado, sois y debéis ser constructores del futuro", ha manifestado, antes de reiterar uno de los principales mensajes de su intervención: "Asturias abraza, no excluye".

El V Congreso Mundial de Asturianía reúne en Buenos Aires a representantes de centros asturianos de distintos países con el objetivo de reforzar la relación entre el Principado y las comunidades del exterior y reflexionar sobre el papel de la diáspora en los retos de futuro de Asturias.