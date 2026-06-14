Barbón reivindica la política "útil" y pide al PSOE no caer en los "dogmas"

El III Encuentro de Fraternidad y Valores Socialistas del Siglo XXI organizado por la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo, en el que ha participado el secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón. - XUAN CUETO

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha hecho este domingo un llamamiento a los militantes socialistas a no "rendirse" ante el actual clima político y a responder a la crispación con "esperanza" en lugar de "odio".

Durante su intervención en el III Encuentro de Fraternidad y Valores Socialistas del Siglo XXI, organizado por la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo, Barbón ha afirmado que, aunque la situación política es "difícil" y existe "mucha crispación y mucha tensión", "rendirse no es una opción".

Asimismo, ha defendido que los socialistas deben ofrecer "esperanza" frente a quienes "inyectan odio" y "miedo" en la sociedad. "Sobre el odio y sobre el miedo nunca se construye nada bueno", sostuvo.

El presidente del Principado ha reivindicado además la necesidad de que la política sea "útil" para la ciudadanía y ha señalado que esa utilidad debe estar por encima de los "dogmas". En este sentido, ha puesto como ejemplo medidas impulsadas por el Gobierno asturiano, como la gratuidad de la educación desde los cero años hasta la universidad.

Barbón también ha aseguroado que "nunca hubo tanta inversión pública del Gobierno de Asturias en Oviedo y en el concejo de Oviedo" como durante su mandato y destacó actuaciones en materia educativa, sanitaria, de movilidad y servicios públicos.