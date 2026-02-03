Barbón reivindica en los Premios Innova el potencial innovador de Asturias

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, interviene en el acto de entrega de los VII Premios Innova. - PRINCIPADO

OVIEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido este martes la necesidad de "un amplio consenso social sobre la fortaleza innovadora de Asturias", una idea que, ha subrayado, "no es una aspiración, sino la constatación de una realidad que ya está transformando a la comunidad".

Lo ha hecho durante la entrega de los VII Premios Innova, organizados por El Comercio y Vodafone en el Centro Niemeyer, donde ha resaltado que Asturias "innova mucho, aunque a veces cueste reconocerlo", y ha agradecido la labor del foro Asturias Innova+, al que ha definido como "un altavoz imprescindible del talento y el avance científico y tecnológico en nuestra tierra".

En su intervención, Barbón ha subrayado que la comunidad "está abrazando el avance científico y tecnológico frente a la moda del negacionismo", y ha lamentado que todavía persista "una inercia negativa que oculta el verdadero potencial de Asturias". Frente a esa visión, ha insistido en que los datos "demuestran que el paisaje empresarial está cambiando para bien, cada vez más verde, digital y tecnológico".

Desde 2019 Asturias ha pasado de dos a 16 centros de I+D, con más de 450 empleos y una inversión de 53 millones, y el Principado se sitúa a la vanguardia del incremento en inversión en I+D+i. Barbón ha celebrado que la comunidad lidere el crecimiento porcentual de empresas innovadoras y supere ya las 200 compañías de base tecnológica. "Son cifras que desmontan cualquier discurso pesimista", ha afirmado.

El presidente también ha felicitado a las cuatro empresas premiadas -el Instituto Universitario de Oncología, Gondán, Zitrón y The Next Pangea- de las que ha dicho que "representan a esa nueva Asturias que rompe tópicos y compite sin complejos en el mercado global, son ejemplo de cómo la ciencia, la innovación y el talento transforman nuestra economía y nuestra sociedad".

Para finalizar, Barbón ha asegurado que Asturias "tiene muchas páginas por escribir en materia de innovación" y ha animado a continuar el camino iniciado. "Los primeros pasos siempre cuestan, pero estamos fijando rumbo y abriendo horizonte", ha asegurado, antes de reiterar su compromiso con seguir impulsando el ecosistema científico y tecnológico del Principado.