Barbón replica a Puente que "no se da por aludido" y tiene a gala su cercanía con la ciudadanía y sus reivindicaciones

OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno del Principado, Adrián Barbón, ha manifestado este viernes durante su participación en la manifestación para pedir la supresión del peaje del Huerna que "no se dio por aludido" con las palabras del ministro de Transporte, Óscar Puente, cuando dijo que el peaje del Huerna no es "un tema central que preocupe a los asturianos" y por tanto tiene su agenda "desenfocada". Ha recordado además que si algo ha demostrado todos estos seis años como presidente del Principado, y además liderando las candidaturas socialistas, es la cercanía a la ciudadanía.

"Los ciudadanos y ciudadanas de Asturias saben que siempre les he estado dispuestos a escuchar, que he estado dispuesto a liderar las reivindicaciones de nuestra tierra y yo no me doy por aludido, ni mucho menos, porque en el año 2023 hubo elecciones autonómicas que en Asturias subimos en votos y somos una de las pocas comunidades que en aquel momento mantuvo un gobierno liderado por los socialistas", dijo Barbón.

Ha añadido el presidente asturiano que "los cargos son cargas y hay momentos complicados en los que uno tiene que tomar una decisión".

Barbón, que acudió a la movilización al igual que el resto de los miembros del Consejo de Gobierno, ha incidido en que el Gobierno central sabe cual es la posición del Gobierno asturiano y "lógicamente no oculta que aquí hay una diferencia". No obstante ha indicado que para el Ejecutivo regional el elemento nuclear y clave de todo esto es que en julio la Comisión Europea fue muy clara y contundente en ese dictamen.

"A la espera de que veremos lo que falla el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo cierto es que creemos que Asturias tiene todas las de ganar", dijo.

Ha recordado Barbón que cuando se conoció el dictamen de la Comisión Europea se pidió al gobierno de Asturias que diera la cara por Asturias, que defendiera Asturias y que lo hiciera por todas las vías posibles: la vía administrativa, la vía política, la vía judicial y también, evidentemente, la vía social y eso es lo que el Ejecutivo hace hoy en esta movilización.

"Dije que un gobernante vale lo que vale su palabra y que yo empeñaba mi palabra con Asturias y por eso estoy aquí, por eso está aquí el Gobierno de Asturias acompañando a la ciudadanía", dijo.

TODOS LOS PARTIDOS SE UNEN A EXCEPCIÓN DE VOX

A la cita para pedir la supresión del peaje han acudido todos las fuerzas políticas con representación parlamentaria, a excepción de Vox.

El líder de la oposición, el presidente del PP, Álvaro Queipo ha indicado que el acto de este viernes representa la "verdadera opinión de Asturias" y la unidad de la sociedad asturiana contra una "injusticia".

"Hoy no es un día ni de debate ni tampoco de venir con exigencias más allá de las que trasladamos al Gobierno central, que es quien tiene que poner fin al peaje del Huerna", dijo Queipo.

El presidente del PP asturiano ha apelado directamente al presidente del Gobierno y al ministro de Transportes: "Quien puede hacerlo es Óscar Puente, quien por cierto demuestra un desconocimiento absoluto y una falta de respeto a todos los asturianos esta semana", dijo.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha indicado que se trata de "reivindicar que, de una vez por todas, se suprima el peaje del Huerna". "La buena noticia es que hay unidad, no solamente de todo el arco parlamentario, que es casi lo de menos, sino de la sociedad asturiana. Nos parece importantísimo que Óscar Puente pueda ver a la gente en la calle y se dé cuenta de que los asturianos y las asturianas queremos que se suprima el peaje", dijo Tomé.

Desde Foro, la vicesecretaria de Coordinación institucional, Emilia Calvo, ha lamentado que el compromiso adquirido por Barbón con respecto al peaje del Huerna en 2024 haya quedado hasta ahora en "agua de borrajas" y no se haya hecho "absolutamente nada".