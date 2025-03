Barbón resalta que los consejeros del PP "se abstuvieron" de la quita al irse del CPFF: "No votaron que no"

OVIEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha resaltado este miércoles que los consejeros del PP "se abstuvieron" de la quita de deuda a las comunidades autónomas al irse de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). "No votaron que no", ha matizado, para advertir de que "jurídicamente, cuando uno se ausenta iniciando una reunión, se considera una abstención".

Así ha replicado en sede parlamentaria al portavoz del PP, Álvaro Queipo, quien ha querido llevar a la Junta General el debate generado a nivel nacional en torno a la financiación autonómica. En concreto, Queipo ha preguntado a Barbón "¿Por qué razón ha decidido romper el acuerdo del año 2020 de la Mesa de Financiación, en contra de los intereses de Asturias?".

Según Barbón, "ni uno solo ha votado que no, se abstuvieron", al tiempo que ha remarcado que, en términos absolutos, la comunidad que resulta más favorecida "es Andalucía". "¿Por qué usted no cita nunca a Andalucía? ¿Será porque gobierna un compañero suyo en el partido?", ha apuntillado.

Por su parte, Queipo ha insistido en que "el futuro de Asturias no puede depender de lo que necesite Sánchez para seguir en el poder". Al respecto, ha incidido en que no pueden estar equivocados desde el PP a Fedea, expertos universitarios, la FADE, las Cámas de Comercio y hasta expresidentes socialistas asturianos como "Antonio Trevín, Juan Luis Rodríguez-Vigil o Javier Fernández".

"Todos no podemos estar equivocados menos usted, señor Barbón. No puede ser", ha apuntillado, añadiendo que con otros presidentes socialistas "siempre había una línea de vida" que permitía "llegar a acuerdos y a un punto en común". "Eso con usted es absolutamente imposible. Por tanto, plántese de una vez y olvídese de sus propios intereses y olvídese de Sánchez o márchese de una vez a Madrid con él. Elija usted", ha exigido Queipo.

Con todo, el presidente asturiano sostiene que el Gobierno asturiano tiene "un 75% de satisfacción" porque se cumple con la "población ajustada" aunque no se haya logrado su reivindicación "totalmente".

"Usted me pide que renuncie a los 1.508 millones que son favorables a la hacienda pública asturiana, que van a suponer menos intereses y que va a permitir que podamos competir en mejores situaciones en los mercados financieros", ha dicho, recriminando a Queipo que su petición se corresponde con alguien que "no ha gobernado nada en su vida".

Asimismo, Adrián Barbón ha incidido en que hubo una votación en la que Asturias votó que "no" en el seno del CPFF, mientras que los consejeros del PP no lo hicieron porque se ausentaron de la reunión. "En ese mismo Consejo de Política Fiscal y Financiera se debatió la distribución del impuesto a la banca entre las comunidades autónomas. El gobierno de España llevó una propuesta que para nosotros es injusta, que es de acuerdo al PIB. ¿Y sabe que votó Asturias? No", ha dicho.

"Usted a mí no me venga a decir que no nos atrevemos a votarnos porque lo hacemos siempre que es necesario en defensa de Asturias. Así que, mire, señoría, ¿sabe cuál es su problema con el acuerdo del 2020, y por eso ustedes se quieren salir de cualquier forma? Que lo firmó una presidenta que se llama Teresa Mayada. Ella sí llegaba a acuerdos con el resto de partidos y usted está demostrando cada día más que funciona en base de argumentarios, que lo suyo es coger la pancarta de cualquier protesta, la que sea, decir a todos lo que todos quieren escuchar, a cada uno lo que quiere escuchar y, desde luego, no dialogar con el resto de grupos. Señoría, ese no es el camino", ha concluido el presidente.