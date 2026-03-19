Barbón resalta el papel de la Casa de Asturias en León como "embajada" de la comunidad

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, sigue las explicaciones de Luis Tuñón, el socio más antiguo del centro regional. - PRINCIPADO

OVIEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha visitado este jueves la Casa de Asturias en León en la víspera de la inauguración de una exposición dedicada a la reina Urraca de León, acto al que ha sido invitado por el alcalde de la ciudad, José Antonio Díaz, donde ha resaltado el papel de la entidad como "embajada" de la comunidad.

En su intervención, el presidente ha destacado el papel de los centros asturianos, a los que ha definido como "las mejores embajadas" de Asturias fuera de la comunidad. En este sentido, ha subrayado que la Casa de Asturias en León cuenta con cerca de 10.000 socios que han contribuido a mantener vivos los lazos con la región a través de la cultura, la tradición, la gastronomía y la difusión de la identidad asturiana.

Barbón también ha puesto en valor la relación entre ambos territorios al recordar datos recientes que reflejan que la población de origen asturiano en la provincia de León es la más numerosa entre quienes no han nacido en ella, mientras que la población leonesa ocupa ese mismo lugar en Asturias.

"Estos vínculos tan estrechos se han mantenido gracias a centros como este", ha afirmado. Por último, el presidente ha trasladado el agradecimiento del Gobierno del Principado por la labor desarrollada por la entidad y se ha interesado por los proyectos que prevé impulsar en los próximos años.