Barbón responde esta semana a preguntas de la oposición sobre presupuestos, vivienda y prioridades

Archivo - Adrián Barbón, en una imagen de archivo - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, volverá a someterse esta semana al trámite de dar respuesta a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios de la oposición. Será el miércoles, en una sesión que se produce cada quince días.

En esta ocasión, el dirigente del PSOE dará respuesta a cuestiones sobre los presupuestos del año que viene, la vivienda y también los principales problemas pendientes que tiene Asturias, así como las actuaciones para solventarlos.

"¿En qué se diferencia el presupuesto de 2026 de los dos malos presupuestos que ha presentado esta legislatura?", es la pregunta que formulará el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, según el orden del día, consultado por Europa Press.

Mientras, la presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, preguntará a Barbón si considera que "los titulares y su propaganda socialista la solución para acceder a una vivienda"

Por último, el secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, preguntará a Barbón sobre sus prioridades. "¿Cuáles son, a su juicio, los principales problemas pendientes de resolverse en Asturias y qué actuaciones concretas va a llevar a cabo para darles respuesta en lo que resta de legislatura?", planteará Pumares a Barbón.