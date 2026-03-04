Barbón reta a Vox a plantear "propuestas concretas", que sean viables en Asturias, para los autónomos

El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante el Pleno de la JGPA. - PRINCIPADO

OVIEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), ha defendido este miércoles en la Junta General los derechos constitucionales de los autónomos asturianos y ha instado a la portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, a aportar "propuestas concretas" en el marco competencial del Ejecutivo autonómico para terminar con la "asfixia por burocracia, presión fiscal y falta de apoyo real" que denuncia.

Barbón, en respuesta a la pregunta planteada por la líder de Vox en Asturias sobre los derechos de los autónomos, ha afirmado que tienen "todos los derechos que les reconoce la Constitución y la ley", como manifestarse y exigir mejoras, pero "ningún derecho a que se les mienta".

El presidente del Principado ha dicho que Vox y PP "se pelean a ver quién demuestra más compromiso con los autónomos", pero "cuando hubo que votar a eso que se llama el escudo social, que se votó en el Congreso de los Diputados, --ahí va una medida que afectaba a más de 400.000 autónomos y autónomas de este país, que son todos aquellos que pagan por módulos-- la prórroga del pago por módulos, decayó con el voto a favor del PP".

Ha ironizado sobre López como "Agustina de Aragón de los autónomos" y he la pedido propuestas concretas. "Trasládenos propuestas concretas que tenga competencias el Gobierno de Asturias", ha dicho, reconociendo la pérdida de autónomos sobre todo comercio, por ciclo económico y migración hacia técnico-científico sin relevo generacional, pero subrayando que hay 31.000 empleos más en Asturias que lo compensan "con creces".

López ha recordado su experiencia como autónoma, señalando que trabajan "sin horario, sin vacaciones garantizadas y con una incertidumbre constante", subrayando que son ellos quienes levantan cada día la persiana de sus negocios y asumen el riesgo económico.

"No son políticos ni asesores. Son autónomos. Y sobre ellos y en representación de ellos hoy le pregunto algo muy sencillo: ¿qué derechos tienen los autónomos?", ha destacado.

La portavoz parlamentaria ha señalado que, aunque "sobre el papel existen derechos reconocidos para los trabajadores por cuenta propia, la realidad diaria dista mucho de la propaganda institucional". "Todo parece perfecto en la ley, pero en la práctica todo al cocer mengua", ha afirmado, denunciando que los autónomos deben adelantar impuestos antes incluso de cobrar sus facturas.