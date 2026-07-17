Barbón, tras la reunión con Indra: "Hay sintonía plena", pero puede contar "muy poco"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, recibe al CEO de Indra, Josep María Recasens. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este viernes que la reunión que mantuvo este jueves con el consejero delegado de Indra Group, Josep María Recasens, ha sido "muy clarificadora" para "desmentir algunas cosas" y "muy productiva", aunque no ha querido entrar en detalles por "prudencia".

En una rueda de prensa en la que ha hecho balance de sus siete años de legislatura, el dirigente autonómico ha asegurado que puede contar "muy poco" del encuentro que mantuvo ayer, pero sí ha dicho que hay "sintonía plena" entre el Gobierno de Asturias e Indra.

Como ya afirmó en otras ocasiones, Barbón ha defendido que "Asturias utilizará todos los resortes a su alcance para que la inversión en Barros sea una realidad", en referencia a la operación de compraventa del taller propiedad de Duro Felguera en Langreo sobre el que Indra mostró su interés para ampliar su actividad en Asturias.

El presidente ha explicado que ambas compañías siguen manteniendo reuniones para negociar las condiciones de esta operación, y el Gobierno de Astuiras sigue "involucrado". "No puedeo decir más por prudencia", ha dicho, para después anticipar que se responderá "con hechos" a todo este proceso.

Preguntado sobre la posibilidad de expropiar el taller a Duro Felguera, Barbón ha insistido en que el Ejecutivo está dispuesto a utilizar "todos los resortes a su alcance" para garantizar la inversión en Barros, pero ha desatacado que hay "muchísimos mas" medios para lograrlo. "Lo que pasa es que nadie los está analizando, y hasta ahí puedo leer", ha dicho.