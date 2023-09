Barbón y Rueda reclaman más recursos y negociación multilateral para reformar la financiación autonómica

Se plantean estudiar de forma conjunta la regulación de los pisos turísticos



OVIEDO/SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, han reclamado este lunes más recursos al Gobierno central y un impulso a la negociación multilateral para abordar la reforma del modelo de financiación autonómica.

Según Barbón, el debate no será entre partidos sino entre comunidades, por lo que cree clave que se incorpore "más dinero" al sistema. Asimismo, Rueda ha apelado a la multilateralidad de la negociación, alertando de que una negociación bilateral sería "mortal de necesidad" para comunidades como Galicia y Asturias.

Durante la 'V edición de los Encuentros en el Eo. Diálogo entre el presidente del Principado de Asturias y el presidente de la Xunta de Galicia', que han organizado en Vegadeo los periódicos La Voz de Galicia y La Voz de Asturias con el patrocinio del Banco Sabadell, ambos presidentes han apostado por seguir reivindicando juntos que se garantice una financiación adecuada para la prestación de servicios de calidad, ateniendo a criterios como envejecimiento y dispersión.

Rueda y Barbón han coincidido, además, en la importancia de planificar la política energética y, en concreto, en la relevancia de cooperar y de abordar las oportunidades que pueden abrir las energías renovables, haciendo mención expresa a la eólica marina.

"Me niego a que en Galicia de eso no se pueda hablar y que haya que darle otra patada al balón y que ya nos ocupemos dentro de unos años, porque o nos ocupamos ahora o ya no nos ocuparemos", ha dicho Rueda, a lo que Barbón ha añadido que le gusta "la postura valiente" que mantiene el presidente gallego, remarcando que en el occidente asturiano hay empresas altamente consumidoras de energía.

Así, el presidente del Principado ha defendido estudiar la eólica marina "compatible con la pesca". "Hay que buscar ese encaje", ha aseverado, al tiempo que ha apuntando "otro tipo de renovables que hay que probar".

Por otra parte, Barbón y Rueda se han comprometido a mantener la cooperación en proyectos estratégicos en materia de infraestructuras, como el corredor atlántico.

La defensa del sector primario junto con la apuesta por la economía verde, la innovación y el estado del bienestar, así como la gestión de los fondos europeos, el turismo de calidad y el reto demográfico han estado también presentes en la sesión.

Respecto al turismo, han resaltado la calidad de la oferta, rechazando que puedan verse Galicia y Asturias como destinos competidores. Tanto Rueda como Barbón defienden la cooperación y han reconocido la visión de sus antecesores para impulsar el turismo rural o la marca 'España Verde'.

PISOS TURÍSTICOS Y TASAS

Los dos presidentes han compartido la necesidad de establecer límites de visitantes para lugares de protección natural, o por la necesidad de regular pisos turísticos ante el problema de la vivienda.

Aunque Rueda considera que no tendría sentido "prohibir" las viviendas turísticas porque "no se puede poner puertas al campo", sí tienen que "regularse". "No puede haber un sistema salvaje. La iniciativa privada para mí es sagrada, pero las administraciones estamos para poner una regulación", ha argumentado.

Barbón ha incidido que hay que ir a una regulación de los pisos turísticos. "Me parece muy interesante compartir entre las dos comunidades, a ver si podemos avanzar en esto de forma conjunta", ha añadido.

Por otra parte, Alfonso Rueda ha mostrado sus reservas ante la propuesta de implantación de una tasa turística y ha manifestado que desearía que esta medida impactase "de forma coordinada" en ambas comunidades.

"No voy a dejar de tomar una decisión por lo que diga Asturias, pero evidentemente si en Galicia se adopta, los que la propongan en Asturias harán más presión para que su Gobierno la ponga también. Nos gustaría que nos impactase de forma coordinada. Si creemos que somos un destino único, global, lo deberíamos hacer coordinado", ha esgrimido, remarcando su postura de precaución en relación a la tasa turística.

El presidente gallego ha recordado que en Galicia solo la ha pedido el Ayuntamiento de Santiago, que dirige la nacionalista Goretti Sanmartín, y ha insistido en que es preciso "tener mucho cuidado". Tras afirmar que en Galicia "no hay saturación", ha remarcado que en otros territorios en los que esta sí existe no se ha optado por esta vía.

Adrián Barbón, por su parte, ha afirmado que en Asturias se ha abordado la tasa en una reunión con alcaldes, pero "en los ayuntamientos que quieran y de forma voluntaria". Ha afirmado que él se comprometió a "estudiarla", pero apuntado que por ahora no ha visto "mucho interés".